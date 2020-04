Regardez en direct tandis que SpaceX lance 60 autres satellites minuscules en orbite – .

SpaceX envoie 60 autres satellites Starlink en orbite aujourd’hui, et vous pouvez le regarder en direct.

La mission Starlink sera pilotée sur une fusée Falcon 9 qui a déjà voyagé dans l’espace trois fois.

Les satellites Starlink ont ​​été un casse-tête pour les astronomes, mais SpaceX n’a ​​montré aucun signe de ralentissement de son déploiement de la grille Starlink.

La pandémie de coronavirus a fait dérailler de nombreux plans et touché à peu près toutes les industries que vous pouvez imaginer, mais SpaceX a fait un travail remarquablement remarquable pour respecter le calendrier avec ses différentes dates de lancement. Aujourd’hui marque la quatrième fois que la société enverra un lot de satellites Starlink en orbite, et vous pouvez le regarder en direct ici.

Le lancement, qui est actuellement prévu à 15h37. EDT aura lieu à Cape Canaveral en Floride. Comme cela a été typique de nombreux lancements Starlink, il y aura 60 des minuscules satellites à bord du SpaceX Falcon 9 lorsqu’il se dirigera vers le ciel. C’est tout un tas de satellites, et de nombreux astronomes n’en sont pas particulièrement fous.

La diffusion en direct de la mission commencera peu de temps avant le lancement prévu. Vous pouvez le regarder en direct via la fenêtre YouTube intégrée ci-dessous.

Ce sera la quatrième fois que ce Falcon 9 volera, après avoir précédemment lancé le voyage sans pilote du Crew Dragon vers la Station spatiale internationale, une mission Constellation RADARSAT et une mission Starlink précédente avant d’arriver à nouveau sur la rampe de lancement aujourd’hui. Le carénage utilisé pour le vol d’aujourd’hui est également un composant utilisé (désolé, «éprouvé en vol») et a déjà volé pendant la mission AMOS-17.

Comme pour tous les flux en direct de SpaceX, nous aurons droit à de belles photos de la fusée se dirigeant vers l’espace, à des vues de la caméra à bord une fois que le vaisseau spatial quitte le sol et aux commentaires du personnel de SpaceX pour ajouter du contexte à ce que nous voyons.

Si la mission devait être reportée pour une raison quelconque, une opportunité de lancement secondaire est prévue pour jeudi à 15 h 15. EDT. La raison la plus courante d’un retard de lancement de SpaceX est la météo. Les vents de haut niveau doivent coopérer pour que le lancement ait lieu, et nous avons vu des lancements retardés plusieurs fois en raison de mauvaises conditions.

Les missions Starlink sont l’un des projets favoris de SpaceX, envoyant des centaines (et éventuellement des milliers) de minuscules satellites de communication en orbite afin de développer un réseau de données mondial. Une fois qu’il est opérationnel, il pourrait s’avérer très important non seulement pour SpaceX, mais pour les organisations et même les gens ordinaires, mais le grand nombre de satellites nécessaires au fonctionnement de la grille donne déjà aux astronomes un gros casse-tête.

Les scientifiques utilisant des télescopes au sol se sont plaints des interférences des satellites avec leurs observations, et SpaceX s’est engagé à faire tout ce qu’il peut pour atténuer ces effets secondaires malheureux. Une solution proposée consistait à peindre les satellites avec un revêtement noir plat pour minimiser les reflets, bien qu’il ne soit pas clair si le matériel Starlink lancé aujourd’hui est différent de ce que redoutent les astronomes des satellites.

