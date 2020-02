Regardez la Terre perdre toute son eau dans cette nouvelle vidéo – .

La terre est recouverte d’eau. C’est le gros marbre bleu, et les océans dominent sa surface… mais qu’ils n’aient pas fait? Et si les océans de la Terre étaient inférieurs de 100, 1 000 ou même 10 000 mètres à ce qu’ils sont aujourd’hui? Grâce à une animation pratique de la NASA, nous savons exactement à quoi ressemblerait notre planète dans ces diverses circonstances.

Comme le note ScienceAlert, l’animation a été publiée en 2008 par la NASA, mais elle a récemment reçu une mise à niveau haute définition grâce au scientifique James O’Donoghue, anciennement de la NASA mais maintenant avec l’agence spatiale japonaise JAXA.

La vidéo originale de la NASA avait une résolution de seulement 1024 × 512, mais grâce au travail d’O’Donoghue, nous pouvons maintenant en profiter en 4K magnifique. Voir:

La vidéo est très simple. Lorsque le niveau d’eau en bas à droite baisse, les résultats sont affichés en temps réel sur la carte du monde. Au début, quelques centaines de mètres de perte de niveau de la mer ne ressemblent pas à grand-chose, mais il ne faut pas longtemps avant que d’énormes crêtes ne se révèlent entre les continents.

Peu de temps après, les océans deviennent une immense collection de lacs de tailles différentes. Finalement, une fois que le niveau de l’eau passe à plus de 9 000 mètres sous le niveau de la mer, il ne reste pratiquement plus rien, et la planète est essentiellement nue. C’est une petite animation assez cool, et il est certainement intéressant de voir ce qui se cache sous les océans du monde, bien que pour le moment l’humanité ait un problème complètement différent.

Grâce au changement climatique, le niveau de la mer ne baisse pas mais augmente. Alors que les glaciers et la glace de mer continuent de fondre à un rythme plus rapide, le niveau de la mer commencera à monter à des rythmes différents à travers le monde. Cela mettra les communautés côtières dans une situation difficile, car même une augmentation modeste du niveau de la mer pourrait être catastrophique pour de nombreuses villes côtières.

Donc, même si vous appréciez la vidéo, n’oubliez pas que perdre les océans de la Terre est actuellement le moindre de nos soucis. Pour l’instant, nous devrions être beaucoup plus préoccupés par les océans qui s’approfondissent grâce à nous.

Source de l’image: NASA / James O’Donoghue

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

