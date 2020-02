Regardez le laser du rover Mars 2020 en action – .

Le rover Mars 2020 de la NASA sera l’équipement scientifique le plus complexe et le plus puissant que l’agence spatiale ait jamais envoyé sur la planète rouge. Il regorge d’une variété d’instruments conçus pour collecter une variété de données sur la planète, mais l’un des plus intéressants est la nouvelle «SuperCam».

SuperCam est une évolution de la ChemCam du rover Curiosity, et une fois que le rover Mars 2020 commencera sérieusement sa mission, il sera utilisé pour étudier des objets à la surface de la planète. Eh bien, peut-être que «étudier» le sous-vend un peu, car le puissant instrument monté sur mât du rover tirera des lasers sur les roches martiennes et les vaporisera. Oui, c’est plutôt génial.

Le puissant outil laser du rover Mars 2020 peut zapper de petites roches à une distance considérable, mais pourquoi aurait-il besoin de le faire en premier lieu? En vaporisant la roche, la NASA peut ensuite utiliser un autre des instruments de haute technologie du rover pour étudier les conséquences immédiates, offrant des indices sur la composition de la roche elle-même.

Voici comment la NASA l’explique:

Comme son prédécesseur, SuperCam peut utiliser un faisceau laser infrarouge pour chauffer le matériau qu’il impacte à environ 18000 degrés Fahrenheit (10000 degrés Celsius) – une méthode appelée spectroscopie de dégradation induite par laser, ou LIBS – et le vaporise. Une caméra spéciale peut alors déterminer la composition chimique de ces roches à partir du plasma créé.

Cela semble assez génial, non? Eh bien, ne me prenez pas ça! Régalez vos yeux du laser de la SuperCam en action, directement du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

Un ajout intéressant à la SuperCam est un microphone qui permettra aux gestionnaires du rover d’écouter et d’entendre à chaque fois que le puissant laser atteint sa cible.

“Le microphone sert un objectif pratique en nous disant quelque chose sur nos cibles rocheuses à distance”, a déclaré Sylvestre Maurice de l’Institut de recherche en astrophysique et en science planétaire dans un communiqué. “Mais nous pouvons également l’utiliser pour enregistrer directement le son du paysage martien ou le pivotement du mât du rover.”

La SuperCam n’est qu’une toute petite pièce du puzzle de Mars 2020, et une fois que la NASA aura amené le robot à destination, nous pouvons être sûrs qu’il y aura de nombreux développements passionnants.

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech

