Regardez le robot robot de Boston Dynamics transporter Adam Savage dans un pousse-pousse – .

Boston Dynamics fait peur depuis longtemps au cœur du grand public. Les créations robotiques de l’entreprise sont incroyables et parfois un peu effrayantes, mais en général, ce sont des technologies vraiment, vraiment impressionnantes. Dans le dernier épisode de Tested, animé par Adam Savage, l’ancien Mythbuster transforme l’une des créations les plus emblématiques de Boston Dynamics en un moyen de transport.

Dans la vidéo, le robot «chien» Spot joue le rôle d’un extracteur de pousse-pousse, transportant Savage à des vitesses relativement modestes. Cependant, si vous pensez qu’amener un chien robot à vous déplacer est une entreprise simple, vous devriez probablement y réfléchir à nouveau.

Il y a un certain nombre d’obstacles que Savage a dû surmonter pendant son temps de travail avec Spot et son pousse-pousse délicieusement rétro. De la décision de fixer le chariot au robot jusqu’à ce que Spot tire le poids supplémentaire sans perdre pied, il y a beaucoup de travail à faire pendant cet épisode YouTube d’une demi-heure.

Le spot, bien sûr, n’a jamais été conçu pour remorquer beaucoup de choses, et surtout pas un adulte entier dans une voiture. Pourtant, le petit robot excentrique parvient à tirer suffisamment fort pour que M. Savage puisse se détendre et se détendre un peu. Ce n’est pas exactement le moyen le plus rapide de se déplacer, et il semble que même la marche pourrait être plus rapide à long terme, mais voir comment l’hôte aborde les différents défis qui se présentent à lui rend l’expérience de visionnement intéressante.

Boston Dynamics a connu quelques années intéressantes. L’entreprise, issue du Massachusetts Institute of Technology, appartenait à Google depuis plusieurs années avant d’être mise en vente. La société était en vente pendant un temps considérable avant d’être finalement rachetée par SoftBank Group au Japon.

