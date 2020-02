Regardez les vétérinaires tirer une serviette de plage entière de ce serpent et soyez heureux de mâcher votre nourriture – .

Mordre, mâcher, avaler. C’est une routine ennuyeuse, mais elle fonctionne pour de nombreux animaux, y compris les humains. De nombreuses espèces de serpents, y compris les pythons, ont un peu rationalisé leurs habitudes alimentaires, avec des mâchoires qui se dérangent et leur permettent d’avaler leur nourriture entière. Cela fonctionne plutôt bien… tant que la chose que vous avalez est en fait de la nourriture, c’est-à-dire.

Pour un malheureux python en Australie, confondre un article décidément non comestible pour le déjeuner l’a fait tomber entre les mains des vétérinaires, et la procédure qu’il a dû endurer était sans doute inconfortable. C’est exactement ce qui se passe lorsque vous avalez une serviette de plage entière.

Les pythons et autres grands serpents sont capables d’avaler des repas qui semblent beaucoup trop gros pour qu’ils puissent les assumer. Ceci est dû à leur structure de mâchoire unique et à leur système digestif qui décompose progressivement même les plus gros repas sans avoir besoin de grincer des dents et de mâcher. Les serviettes, malheureusement, ne figurent pas sur cette liste.

Le personnel du Small Animal Specialist Hospital (SASH) à l’extérieur de Sydney, en Australie, a été présenté avec une python femelle gonflée nommée Monty qui avait complètement consommé une serviette de plage roulée. L’animal, qui est un animal de compagnie, a été amené par son propriétaire et les vétérinaires ont plongé, littéralement.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il est clair que le python a le ventre gonflé et qu’il a mangé quelque chose d’assez gros qu’il ne pouvait tout simplement pas digérer. À l’aide de longues pinces pour accrocher le tissu incriminé, les vétérinaires ont lentement retiré la serviette du serpent. C’est difficile au début, mais finalement, la majeure partie de la couverture glisse facilement.

Monty est sans aucun doute reconnaissante d’avoir pu être anesthésiée pendant la durée de la procédure, mais nous ne pouvons nous empêcher de nous demander ce qu’elle ressentait après son réveil. Peut-être un mélange de soulagement et d’indigestion avec un mal de gorge pour faire bonne mesure? Dans tous les cas, les propriétaires de Monty ont été autorisés à la ramener chez elle le même jour et elle mangerait normalement.

Source de l’image: SASH

