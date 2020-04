Regardez un trou noir tirer violemment un jet de matière dans l’espace – .

Les astronomes du projet Event Horizon Telescope ont publié des images d’un quasar lointain avec son matériau de crachat de trou noir dans l’espace.

Les images ont été recueillies par des télescopes sur toute la planète, agissant ensemble pour scruter profondément dans l’espace.

Les images révèlent des mystères sur le jet de matériaux en mouvement rapide quittant le trou noir, et les chercheurs ont maintenant des questions intéressantes à répondre.

Il y a presque exactement un an aujourd’hui, les astronomes du monde entier ont montré la toute première image d’un trou noir. C’était flou, mais c’était le premier du genre. Cela a été rendu possible par le télescope Event Horizon, ou EHT, qui est un effort international collaboratif exploitant la puissance de plusieurs observatoires dans le monde entier.

Mais le trou noir sur lequel nous nous sommes tous régalés il y a un an n’était pas le seul objet qui intéressait l’équipe EHT. Un quasar brillant appelé 3C 279 était un autre objet ciblé par les chercheurs. Maintenant, nous pouvons voir ce que le trou noir supermassif en son cœur a fait, et c’est magnifique.

Comme le rapporte ScienceAlert, le télescope Event Horizon a pu capturer plusieurs images du trou noir colossal crachant un jet de matière dans l’espace à des vitesses insondables. Vérifiez-le:

Les trous noirs engloutissent presque tout ce qui s’approche d’eux, y compris la lumière. Cependant, ce n’est pas un vide parfait, et comme la matière est aspirée à des vitesses élevées, une partie du matériau atteint des vitesses si incroyables qu’il rayonne réellement dans l’espace comme un jet de particules. Se déplaçant juste à côté de la vitesse de la lumière, ce sont les particules les plus rapides que les scientifiques connaissent actuellement.

Fait intéressant, le jet de matière que l’EHT a pu observer ne correspond pas parfaitement à ce que les astronomes pensaient voir. Plutôt que d’être un faisceau parfaitement droit, ils ont constaté qu’il avait «une forme torsadée inattendue» ainsi que «des caractéristiques perpendiculaires au jet». Ce sont des observations entièrement nouvelles, et c’est une période passionnante pour les scientifiques.

“Nous savions que chaque fois que vous ouvrez une nouvelle fenêtre sur l’Univers, vous pouvez trouver quelque chose de nouveau”, a déclaré Jae-Young Kim, auteur principal des recherches publiées dans Astronomy & Astrophysics. «Ici, où nous nous attendions à trouver la région où le jet se forme en allant vers l’image la plus nette possible, nous trouvons une sorte de structure perpendiculaire. C’est comme trouver une forme très différente en ouvrant la plus petite poupée Matriochka. »

Ce qui est particulièrement passionnant dans le travail effectué avec le télescope Event Horizon, c’est qu’il est collaboratif, ce qui signifie que de nouveaux télescopes peuvent être ajoutés au projet au fil du temps, ce qui le rend de plus en plus puissant. Nous pouvons nous attendre à de nombreuses découvertes plus intéressantes grâce à cet effort mondial.

Source de l’image: J.Y. Kim (MPIfR), Boston University Blazar Program (VLBA et GMVA) et Event Horizon Telescope Collaboration

