Regardez un violoniste jouer de son instrument pendant une opération au cerveau – .

Le cerveau est un organe compliqué et lorsque les chirurgiens sont chargés d’éliminer les tumeurs cérébrales dangereuses, ils doivent être extrêmement prudents pour ne pas causer de dommages involontaires. Pour Dagmar Turner, une patiente de 53 ans atteinte d’une tumeur au King’s College Hospital de Londres, veillant à ce qu’elle puisse continuer à profiter de sa passion pour le violon, cela signifiait démontrer ses talents musicaux à l’équipe chirurgicale pendant qu’ils effectuaient leur opération.

Dans le cas de Turner, la tumeur ciblée par les médecins se trouvait près de son lobe frontal droit. C’est un domaine délicat à opérer, car l’ablation ou l’endommagement de certaines structures cérébrales peut entraîner une perte de la motricité fine. C’est là que le violon est entré.

En permettant à Turner de rester éveillée et suffisamment alerte pour jouer de son violon pendant l’opération, les chirurgiens pouvaient être certains qu’ils n’affectaient pas les zones de son cerveau qui étaient activement utilisées. C’est une technique qui a été utilisée auparavant et qui s’est également avérée utile dans ce cas.

“Nous savions à quel point le violon est important pour Dagmar, il était donc vital que nous préservions sa fonction dans les zones délicates de son cerveau qui lui permettaient de jouer”, a déclaré le professeur Keyoumars Ashkan du King’s College Hospital dans un communiqué. «Nous avons réussi à retirer plus de 90% de la tumeur, y compris toutes les zones suspectes d’une activité agressive, tout en conservant la pleine fonction de sa main gauche.»

Comme l’expliquent les médecins, la chirurgie cérébrale est souvent accompagnée d’une sorte d’activité, telle que le patient parle ou répond aux questions pendant que les chirurgiens font leur travail. Dans ce cas, comme le violon était une partie si importante de la vie de Turner, il était logique de la faire jouer pendant l’opération.

L’opération a été un succès et Turner dit qu’elle espère maintenant retourner jouer avec l’Orchestre symphonique de l’île de Wight dès que sa guérison sera terminée.

Source de l’image: Kings College Hospital

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.