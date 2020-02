Relativité pour déplacer le siège social à Long Beach

WASHINGTON – Relativity Space, une start-up utilisant l’impression 3D pour fabriquer de petits lanceurs, déménagera son siège social à Long Beach, rejoignant ainsi plusieurs autres sociétés de lanceurs dans cette ville du sud de la Californie.

Relativity a annoncé le 28 février qu’elle emménagerait dans une installation de 120 000 pieds carrés à Long Beach qui lui servirait de nouveau siège social et de lancement de fabrication de véhicules. Les responsables de la société avaient déclaré pendant des mois qu’ils cherchaient une installation plus grande alors qu’ils dépassaient l’espace existant à Los Angeles.

La société a déjà commencé à déplacer des personnes vers l’installation ainsi que les systèmes d’impression 3D qu’elle utilise pour fabriquer des composants de lanceur. À terme, le site pourra soutenir 300 employés, doubler les effectifs actuels de l’entreprise et héberger la production de sa fusée Terran 1.

Les fondateurs de Relativity ont déclaré que la nouvelle usine est la dernière étape dans leurs efforts pour démontrer comment la fabrication additive peut remodeler l’industrie spatiale. “Je suis convaincu que notre usine autonome deviendra la future pile technologique pour l’ensemble de l’industrie aérospatiale”, a déclaré Tim Ellis, directeur général de la société dans un communiqué.

La société prévoit d’effectuer un premier lancement de la fusée Terran 1 en 2021 à partir d’un site qu’elle développera au Launch Complex 16 à Cape Canaveral Air Force Station en Floride. La relativité teste actuellement des moteurs au Stennis Space Center de la NASA au Mississippi et prévoit à long terme d’y développer une usine de production de lanceurs.

Relativity rejoindra plusieurs autres sociétés de lancement qui ont leur siège à Long Beach, une ville autrefois connue pour les usines d’avions. Virgin Orbit a installé ses opérations dans la ville en 2015, lorsque le projet de lancement aérien faisait toujours partie de Virgin Galactic. SpinLaunch, une entreprise travaillant sur une technologie alternative de lancement centrifuge, a son siège social en face de Virgin Orbit.

Rocket Lab a annoncé le 14 janvier qu’il était en train de déplacer son siège social de Huntington Beach à Long Beach, en installant une nouvelle usine qui produira également des fusées Electron et leurs moteurs Rutherford et inclura un centre de contrôle de mission. La société a déclaré que cette installation devrait être ouverte au deuxième trimestre de cette année.

«Nous avons aimé Long Beach en tant que région. Je pense qu’il y a une densification des talents en aérospatiale », a déclaré Peter Beck, directeur général de Rocket Lab, dans une interview lors du SmallSat Symposium début février. «Nous avons trouvé un bâtiment en construction qui pouvait répondre à nos besoins.»

«Long Beach possède un long héritage d’innovation aérospatiale et spatiale», a déclaré Dan Hart, président et chef de la direction de Virgin Orbit, dans une interview distincte lors du Symposium Smallsat. “Le talent est là, et ce qui est vraiment cool, c’est que la prochaine génération de talents est formée là-bas, donc il y aura une longévité de l’innovation.”

«L’économie spatiale poursuit sa croissance à Long Beach avec l’ajout de Relativity», a déclaré Robert Garcia, maire de Long Beach, dans un communiqué sur le déménagement de Relativity en ville, qualifiant le travail de l’entreprise de «révolutionnaire pour de nouveaux emplois et de nouvelles technologies dans le secteur spatial. “

Alors que la ville gagne une entreprise spatiale, elle en perd une autre. Sea Launch, qui a basé sa plate-forme de lancement mobile et son navire de commandement au port de Long Beach pendant plus de deux décennies, est sur le point de partir. La plate-forme de lancement a récemment été chargée sur un navire de transport spécial, qui la conduira à la ville russe de Vladivostok. S7 Group, qui a acquis les actifs de Sea Launch auprès de RSC Energia en 2016, prévoit d’exploiter l’entreprise à Vladivostok, mais n’a pas fixé de date ferme pour la reprise des lancements.