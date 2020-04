Remdesivir à l’honneur dans la recherche de cures COVID-19 – .

Le remdesivir fait l’objet d’une attention croissante en tant que traitement de COVID-19. (Photo Bigstock / Stigalenas)

Un médicament antiviral appelé remdesivir a obtenu aujourd’hui un fort vote de confiance de la part d’une des figures les plus éminentes de la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

“Les données montrent que le remdesivir a un effet positif clair et significatif en réduisant le temps de récupération”, a déclaré aux journalistes Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, lors d’une séance photo à la Maison Blanche.

Aujourd’hui également, le New York Times a cité un responsable de l’administration sans nom disant que la Food and Drug Administration est susceptible d’éliminer le remdesivir pour qu’il soit utilisé plus largement comme traitement du COVID-19 en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence.

La FDA a reconnu qu’elle était «engagée dans des discussions soutenues et continues» avec le fabricant de remdesivir, basé en Californie, Gilead Sciences, pour mettre le médicament à la disposition des patients le plus rapidement possible, le cas échéant.

Fauci a déclaré que son optimisme est basé sur un essai randomisé et contrôlé par placebo impliquant plus de 1000 patients COVID-19 dans des cliniques médicales du monde entier, dont quatre cliniques de l’État de Washington.

Les données préliminaires ont indiqué que le temps moyen de récupération par les patients qui ont reçu le médicament était de 11 jours, contre 15 jours pour ceux qui ont reçu un placebo, a déclaré Fauci. Il a reconnu qu’une réduction de 30% du temps de récupération “ne sonne pas comme un knock-out à 100%”, mais a insisté sur le fait que la conclusion était “très importante comme preuve de concept”.

Fauci a déclaré que le taux de mortalité «tendait à être meilleur» pour les patients prenant du remdesivir, bien que les données préliminaires n’aient pas montré de différence statistiquement significative. Il a déclaré que les résultats étaient suffisamment encourageants pour suggérer que ceux qui recevaient le placebo devraient avoir la possibilité de prendre du remdesivir à la place.

“Tous les autres essais en cours ont désormais une nouvelle norme de soins”, a déclaré Fauci.

Il y a cependant quelques mises en garde. D’une part, les résultats de l’essai clinique aux États-Unis n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs. Fauci a déclaré que l’examen ferait partie du processus de publication de l’étude dans une revue scientifique.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

D’autre part, une étude évaluée par des pairs publiée aujourd’hui par The Lancet, une revue médicale britannique, a rapporté que le remdesivir n’avait pas apporté d’avantage statistiquement significatif aux patients inscrits à un essai clinique chinois randomisé et contrôlé par placebo.

Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute, a déclaré dans un tweet qu’il n’était «pas tout à fait aussi excité» que Fauci était sur les perspectives de remdesivir, en raison de l’étude dans The Lancet, mais était néanmoins «heureux de voir un médicament avec efficacité vs COVID-19. “

Le remdesivir agit en bloquant la fonction d’une enzyme nécessaire à la réplication virale. Le médicament, qui doit être administré par voie intraveineuse, a été initialement développé pour lutter contre le virus Ebola, mais a disparu de son utilisation lorsque d’autres traitements se sont révélés plus efficaces. Les tests de laboratoire ont également montré que le remdesivir était efficace contre d’autres types de coronavirus tels que le SRAS et le MERS.

En plus de l’essai clinique référencé par Fauci, plusieurs autres études se concentrent sur le remdesivir, et le médicament a été autorisé pour une utilisation compassionnelle dans les cas de COVID-19 pendant les premières phases de la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué envoyé par e-mail, Philipp Rosenbaum, analyste chez GlobalData spécialisé dans les maladies infectieuses, a déclaré que le remdesivir pourrait produire “une véritable percée” dans la lutte contre le COVID-19 si les résultats préliminaires pouvaient être examinés. “Cependant, le nombre de patients qui bénéficieront du médicament de Gilead n’est pas clair”, a déclaré Rosenbaum.

Il a noté que l’entreprise avait déjà du mal à répondre à la demande et qu’il y avait des questions sur la distribution et les prix. «Les parties prenantes doivent développer un moyen de mettre le remdesivir à la disposition des patients à haut risque, ce qui pourrait ne pas impliquer de visites à l’hôpital et faire du prix un problème», a déclaré Rosenbaum.