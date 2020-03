Report de la réunion du Conseil national de l’espace

WASHINGTON – La prochaine réunion du Conseil national de l’espace, déjà réduite en raison de la pandémie de coronavirus, a été reportée, a annoncé la Maison Blanche le 21 mars.

Dans une brève déclaration, la Maison Blanche a déclaré que la réunion du 24 mars du conseil, présidée par le vice-président Mike Pence, avait été reportée à une date encore à déterminer.

La déclaration n’a pas donné de raison pour le report, y compris s’il a été causé par la pandémie. La Maison Blanche avait déjà apporté des modifications à l’événement, en le déplaçant du Glenn Research Center de la NASA vers le Eisenhower Executive Office Building à Washington. Il était donc peu probable que la réunion, contrairement aux précédentes du Conseil, ait un large public.

Dans une déclaration du 13 mars annonçant le déménagement, la Maison Blanche a déclaré que l’événement allait être retransmis en direct, mais n’a pas fourni de détails supplémentaires, tels qu’un agenda, pour l’événement avant d’annoncer qu’il était reporté.

“Le Conseil national de l’espace et ses membres continuent de travailler avec diligence pour faire avancer les objectifs de l’Amérique dans l’espace et s’appuyer sur notre héritage en tant que première nation spatiale au monde”, a déclaré Scott Pace, secrétaire exécutif du Conseil national de l’espace, dans le communiqué. «Le travail quotidien du Conseil dans les secteurs civil, de la sécurité nationale et de l’espace commercial se poursuit et nous convoquerons une réunion plénière du Conseil à une date ultérieure.»

Pence, qui a présidé chaque réunion du conseil depuis sa reconstitution en 2017, a joué un rôle de premier plan au cours des dernières semaines dans la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie de coronavirus, participant et dirigeant parfois ce qui est devenu une série quotidienne de briefings de la Maison Blanche.

Pence a déclaré lors d’un briefing du 21 mars que lui et sa femme seraient testés pour la maladie du coronavirus COVID-19 après qu’un membre de son personnel se soit révélé positif la veille. Pence a déclaré qu’il n’avait aucun contact direct avec cette personne et n’avait aucune raison de croire qu’il était exposé au virus, mais que «compte tenu de la position unique que j’ai en tant que vice-président et en tant que chef du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, à la fois je et ma femme sera testée pour le coronavirus plus tard cet après-midi. »

Bien que la Maison Blanche n’ait pas rendu public l’ordre du jour de la réunion maintenant reportée, plusieurs sujets ont probablement été discutés. Mir Sadat, un ancien membre du personnel du Conseil de sécurité nationale, a déclaré lors de la conférence Satellite 2020 le 9 mars qu’il s’attendait à ce que le conseil discute d’une nouvelle politique sur la cybersécurité pour les systèmes spatiaux.

Certains dans l’industrie spatiale s’attendaient également à ce que la NASA profite de l’événement pour fournir des mises à jour sur son programme Artemis pour ramener les humains sur la lune, et peut-être annoncer les sociétés qu’elle a sélectionnées pour les contrats Human Landing System afin de commencer des études sur les atterrisseurs lunaires pour Artemis. Les responsables de l’agence avaient précédemment déclaré que la NASA choisirait probablement plusieurs sociétés pour les premières études de neuf mois, en sélectionnant une ou deux sociétés pour poursuivre le développement à grande échelle des atterrisseurs grâce à des partenariats public-privé.

Dans son dernier dossier d’approvisionnement pour le programme en février, la NASA a déclaré qu’elle s’attendait à attribuer des récompenses à la fin mars ou au début avril.

Le Groupe consultatif des utilisateurs du Conseil national de l’espace devait se réunir en personne le 30 mars à Colorado Springs, coïncidant avec le 36e Symposium spatial qui devait commencer ce jour-là. Cependant, cette conférence a été reportée en raison de la pandémie et aucune nouvelle date n’a été annoncée pour la réunion du groupe consultatif.