Réservoir de vente du Samsung Galaxy S20 comparé au S10, le coronavirus est blâmé

Le Galaxy S20 de Samsung a été lancé récemment en Corée du Sud, mais les premières ventes du combiné étaient loin de ce que Samsung attendait d’elles. Le coronavirus est un coupable potentiel, bien que la forte augmentation des prix des smartphones puisse être un autre problème. La famille Galaxy S10 était au prix de 749 $, 899 $ et 999 $, tandis que la saveur 5G coûtait 1299 $. Le Samsung Galaxy S20, d’autre part, est au prix de 999 $, 1199 $ et 1399 $. C’est une augmentation de 1,33x pour l’appareil de base, 1,33x au milieu de gamme et 1,4x pour le SKU haut de gamme, si vous ne comptez pas la poignée de personnes qui auraient pu acheter la terrible variante 5G des dernières années ” téléphone.

En bref, nous avons une situation dans laquelle Samsung accusera sans aucun doute le coronavirus de ses débuts faibles, probablement parce que le fait d’admettre que les gens ne voudront peut-être pas payer 1,33 fois plus que le Galaxy S10 pourrait faire mal paraître le produit. Selon le Korea Herald, Samsung a déplacé 70 800 unités le jour du lancement, contre 140 000 unités le jour du lancement l’an dernier et 220 000 ventes le jour du lancement du Galaxy Note 10. Les responsables des télécommunications ont déclaré à la publication que l’impact avait été causé par une forte baisse des remises sur les téléphones et des subventions plus faibles que prévu pour les nouveaux achats, le coronavirus étant également cité comme un facteur contributif. Le prix des appareils en SK semble être à peu près similaire à celui des États-Unis après prise en compte de l’inflation.

Les smartphones modernes sont-ils des luxes trop chers ou assez appréciés?

Il existe deux écoles de pensée pour savoir si ces appareils représentent de bonnes valeurs. Ma propre opinion – que je divulgue tout de suite – est qu’ils ne le sont absolument pas. Les améliorations marginales apportées de génération en génération par les entreprises ne justifient pas l’augmentation spectaculaire des coûts récents. Samsung et Apple ont tous deux radicalement augmenté leurs prix par rapport à ce qu’ils étaient il y a quelques années, sans offrir une seule fonctionnalité que je considérerais comme payante – c’est pourquoi je ne l’ai pas. Les sociétés de smartphones modernes veulent que vous soyez connecté à leurs services, ce qui est juste une autre façon de dire: «Nous voulons vous retirer de l’argent de manière continue afin que vous trouviez plus difficile d’arrêter d’utiliser nos produits de plus en plus chers.»

Je suis loin d’être le seul journaliste à demander si cela vaut la peine de payer 1000 $ ou plus pour un appareil, mais John Gruber chez Daring Fireball a une vision très différente. Selon un article qu’il a publié au début du mois:

Oui, les téléphones qui coûtent 1 000 $ ou plus sont chers. Oui, c’est en dehors du budget pour la plupart des gens. Mais pourquoi diable dirait-on que c’est «difficile à justifier»? Les téléphones sont, pour la plupart des gens, le dispositif informatique le plus utilisé dans leur vie. Ils sont également leur caméra principale – généralement seule -. Un bon appareil photo à lui seul coûtait entre 500 et 600 $.

Il y a bien plus de gens sur la planète qui préfèrent avoir un téléphone à 1 400 $ et un ordinateur portable à 400 $ que l’inverse. Mais vous ne verrez jamais un critique technique affirmer que 1 000 à 1 400 $ sont «difficiles à justifier» pour un ordinateur portable. Il est ridiculement déconnecté de prétendre le contraire. Et, le fait que les téléphones haut de gamme aient atteint ces niveaux de prix ne nie pas le fait que des téléphones vraiment excellents sont disponibles à des prix beaucoup plus bas.

Ma réponse à cela serait que, même si de véritables appareils moins chers sont également disponibles, le prix de ceux-ci augmente également, dans de nombreux cas. Quand Apple a lancé l’iPhone XR, il a été salué comme le dispositif «économique» de la nouvelle famille. Étant donné qu’il a été lancé à 750 $, l’appeler un téléphone à petit budget était absurde – mais c’est ce que les gens ont fait. (Le véritable appareil «budget» de la famille iPhone est l’iPhone 8, un appareil vieux de 2,5 ans à 449 $.) Samsung vend des appareils moins chers que la famille Galaxy, mais le but de l’augmentation du prix de l’appareil est que les entreprises essaient pour tirer plus de revenus de moins de ventes de smartphones.

De plus, pour mémoire – et en tant que critique technique – je vais continuer et dire que je pense que payer 1 000 $ – 1 400 $ pour un ordinateur portable standard est beaucoup trop cher. Mille dollars est un prix décent pour un ordinateur portable de jeu abordable, et 1400 $ n’est pas trop mal non plus, mais ce sont des produits conçus pour des cas d’utilisation spécifiques et plus chers. Personne qui a besoin d’une machine de base pour le traitement de texte et l’utilisation d’Internet ne devrait être obligé de payer quelque chose comme 1000 $. Selon les équipementiers avec lesquels j’ai parlé, le marché de milieu de gamme des smartphones existe à peine aux États-Unis. Les appareils haut de gamme sont plus populaires ici en raison des plans de paiement et autres. Il n’y a rien de mal à ce que les gens choisissent d’acheter le matériel qu’ils veulent, mais cela ne signifie pas qu’ils sont bien servis en le faisant, ou que l’augmentation des prix n’a aucun impact.

Dans le même temps, la grande différence entre Samsung et Apple de nos jours ne réside pas vraiment dans l’expérience objective du matériel, mais plutôt dans quel logiciel et écosystème vous souhaitez être connecté, comme le souligne Ars Technica. D’une part, c’est potentiellement formidable, car de nombreuses capacités de l’écosystème sont disponibles, que vous ayez un téléphone haut de gamme absolu ou un modèle de plusieurs générations. Cependant, ce type d’explication va également à l’encontre de l’argument «Il est logique d’acheter un téléphone haut de gamme».

Ce qui me dérange le plus par rapport à l’argument de savoir si nous devrions payer plus pour les téléphones, cependant, n’a rien à voir avec si vous pensez qu’un prix de 1500 $ est justifiable ou combien vous appréciez l’écosystème iOS / Android. Ce qui me dérange, c’est l’idée que nous avons tous inconsciemment acceptée dans les téléphones, à savoir que des appareils plus rapides et meilleurs devraient toujours coûter plus cher année après année. Le mantra «plus rapide, meilleur, moins cher» a conduit l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs et les avancées associées pendant des décennies. Les prix médians des PC ont été célébrés, passant de 2 000 $ à 999 $ et moins. Le premier ordinateur que j’ai acheté personnellement était un modèle à 999 $, à l’époque où ce prix était régulièrement atteint et célébré avec du matériel décent pour la première fois.

Je ne prétends pas que courir sans relâche vers le bas n’a pas eu d’effets négatifs, car c’est absolument le cas. Au moment où les prix des machines ont touché le fond, une grande partie de l’équipement médian valait à peine la peine d’être payé, étant donné son coût de construction et le manque d’inspiration de la conception. Mais il y a un juste milieu entre augmenter continuellement le prix et le baisser au point que l’expérience finale de l’appareil est médiocre. Il est vrai que des entreprises comme Apple et Samsung ont trouvé des moyens d’améliorer leur matériel même s’ils l’ont rendu plus cher, mais le prix a augmenté beaucoup plus que les fonctionnalités ne le justifient, à mon avis. De toute évidence, les gens sont invités à acheter n’importe quel appareil qu’ils souhaitent pour la raison qu’ils souhaitent, mais nous avons depuis longtemps dépassé les niveaux de prix où j’envisagerais personnellement de passer à un nouvel appareil phare au lancement.

