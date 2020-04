RetroPie 4.6 se lance avec la prise en charge de Raspberry Pi 4

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Pour les fans de consoles de jeux rétro et de systèmes informatiques à domicile, cela fait longtemps: RetroPie 4.6 a été lancé, la fonctionnalité vedette étant le support officiel du Raspberry Pi 4. L’équipe RetroPie a pris son temps exprès avec celui-ci et est toujours appelant le support de Pi 4 «beta», bien qu’il soit maintenant disponible pour tout le monde et inclus dans l’installation 4.6. RetroPie dit qu ‘«il y a encore des choses à améliorer, mais la plupart des émulateurs fonctionnent désormais bien».

RetroPie 4.6 inclut également un passage à Raspbian Buster comme base pour les images, maintenant que Raspberry Pi Trading Ltd. ne prend plus en charge Raspbian Stretch. RetroPie a déclaré qu’il continuerait de prendre en charge Stretch pendant «un peu plus longtemps», mais qu’il cesserait probablement de mettre à jour les binaires pour Stretch avant la fin de l’année.

D’autres modifications incluent des améliorations du système d’emballage RetroPie et du code de configuration RetroPie de base afin qu’il se souvienne de l’étape du package. RetroPie 4.6 ne mettra également à jour que les binaires où un nouveau est disponible, et il n’écrasera plus les installations source pendant les mises à jour. RetroArch obtient une mise à jour vers la version 1.8.5 avec un nouveau système de notification, la prise en charge de «vrais CD-ROM» avec la possibilité de vider une image disque, un système de contrôle de disque amélioré avec la possibilité d’étiqueter les disques dans des fichiers .m3u et RetroAchievements prise en charge de la PlayStation, du CD Sega et du CD PCEngine d’origine.

Ensuite, des modifications sont apportées à EmulationStation, qui obtient une bosse ici à la version 2.9.1. Il comprend des correctifs Scraper toujours bienvenus pour TheGameDBNet, des améliorations de la vue de la grille et du thème, et de nouvelles options pour désactiver le nom du système sur les collections personnalisées et pour enregistrer les métadonnées de la liste de joueurs après chaque modification. RetroPie 4.6 met également à jour une multitude d’émulateurs vers les dernières versions, y compris celles du Commodore Amiga, Atari 2600, Atari 800 et 5200, et ScummVM, l’émulateur de moteur génial pour exécuter des jeux d’aventure graphique à l’ancienne de LucasArts et d’autres années 1980 et Studios des années 90.

Le Raspberry Pi 4 a promis d’apporter beaucoup de puissance de feu supplémentaire à RetroPie, donc c’est génial d’avoir une version officielle pour la première fois. La dernière version de l’ordinateur populaire à 35 $ est capable de faire fonctionner non seulement les consoles classiques et les systèmes de jeu classiques, mais même les puissances de la fin des années 1990 et du début des années 2000 comme la Sega Dreamcast (et redream est désormais fournie avec RetroPie 4.6), ainsi que la PSP , Saturne et, dans une certaine mesure, même la PlayStation 2. Les derniers ne sont pas encore parfaits en émulation, mais les jeux Dreamcast fonctionnent à environ 60 images par seconde à une résolution de 720p depuis plusieurs mois maintenant, et les passionnés travaillent à obtenir Dolphin opérationnel pour les jeux GameCube et Wii.

Rendez-vous sur RetroPie pour télécharger la dernière version 4.6.

