Rising Seas: une chaleur record trouvée sur la ligne de flottaison du «Doomsday Glacier»

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le glacier de Thwaites, dans l’ouest de l’Antarctique, est l’un des glaciers les plus menacés d’effondrement au cours du siècle prochain, ce qui lui a valu le surnom de «glacier apocalyptique». Les scientifiques ont étudié le glacier avec une préoccupation croissante au cours de la dernière décennie et ils » J’ai beaucoup appris sur l’interaction entre le glacier et le substrat rocheux sur lequel il se trouve. Malheureusement, la plupart de ce qu’ils ont appris est inquiétant – et les nouvelles d’aujourd’hui ne font pas exception.

En janvier, pour la première fois, des scientifiques ont foré un trou dans le glacier Thwaites à plus de 600 mètres de profondeur. L’objectif était de mesurer ce qui se passe sous le glacier à la ligne de mise à la terre – le point où le glacier passe du repos sur le substratum rocheux au repos sur / dans l’eau. La glace qui est déjà dans l’eau n’a pas beaucoup d’impact sur le niveau de la mer lorsqu’elle fond, car la seule chose qui se produit est un changement de phase du solide au liquide. La glace qui était auparavant enclavée, en revanche, est un ajout net au système et a un impact correspondant sur l’élévation du niveau de la mer.

Le taux de fonte des glaciers n’est pas seulement influencé par la température de l’air ambiant ou le rayonnement solaire. L’interaction entre l’eau de mer plus chaude et la glace de mer plus froide à la ligne de mise à la terre a un impact majeur. En tant que piscines d’eau plus chaude sous le glacier, il peut le creuser par le bas. Les chercheurs ont trouvé exactement cette situation à Thwaites l’année dernière, lorsqu’ils ont découvert une caverne deux tiers de la taille de Manhattan et près de mille pieds de hauteur sous le glacier. Maintenant, ils ont découvert que l’eau entrant en contact avec le glacier au niveau de la ligne de mise à la terre est plus de deux degrés plus chaude que le glacier lui-même. Vous vous attendez à ce que l’eau soit un peu plus chaude – après tout, elle est à l’état liquide – mais c’est un écart plus important que prévu.

Le problème avec ce type de fonte est qu’elle peut exacerber considérablement la quantité de glacier exposée à l’eau chaude, comme l’illustre l’image ci-dessous:

Lorsque le glacier était plus épais, la ligne de mise à la terre était située juste en dessous de la bosse du substratum rocheux illustrée. Au fur et à mesure que la glace s’amincissait, l’eau coulait devant elle, pénétrant beaucoup plus à l’intérieur des terres qu’auparavant. Trouver de l’eau chaude à la jonction entre le sol et la glace implique que ce type de changement pourrait se produire sous le glacier.

“Le fait qu’une telle eau chaude ait été enregistrée par notre équipe le long d’une section de la zone d’échouage de Thwaites où nous savons que le glacier fond, suggère qu’il pourrait subir une retraite imparable qui a d’énormes implications pour l’élévation du niveau de la mer dans le monde”, note David Holland, directeur du Laboratoire de dynamique des fluides environnementaux de l’Université de New York et professeur au Courant Institute of Mathematical Sciences de l’Université de New York.

Pour mesurer ces informations, l’équipe a déployé Icefin, un drone submersible conçu pour recueillir des informations là où aucun humain ne pouvait s’aventurer. Le véhicule a nagé à près de deux kilomètres du site de forage, directement jusqu’à la zone de mise à la terre de l’iceberg, pour prendre ses mesures.

Aucune des données recueillies n’indique que le glacier de Thwaites a atteint un point de fusion critique où le déclin commencera soudainement à s’accélérer. Mais le terrain sous les glaciers est notoirement difficile à examiner, étant donné des centaines de mètres de glace empilés dessus. Le glacier de Thwaites est déjà considéré comme ayant contribué à environ quatre pour cent de l’élévation totale du niveau de la mer depuis le début de l’ère industrielle, mais ce n’est pas le glacier le plus vulnérable ou qui fond le plus rapidement en Antarctique. Cet honneur revient au glacier de Pine Island, qui montre des signes de situation encore plus précaire, la base du glacier reposant sur le substratum rocheux sous le niveau de la mer. Cela implique qu’aucune caractéristique géologique n’empêche l’eau de pénétrer sous le glacier et d’atteindre les profondeurs de sa base.

Si vous vous demandez comment le substratum rocheux pourrait être au-dessous du niveau de la mer, je voudrais vous présenter une nouvelle chose cool que notre planète fait: le rebond isostatique. La glace est incroyablement lourde et le poids de la calotte glaciaire peut abaisser même une plaque de roche de la taille d’un continent. Lorsque les calottes glaciaires fondent et reçoivent une thérapie, le craton continental devient moins déprimé. Vous pouvez voir des preuves de cet effet à Bathurst Inlet au Nunavut:

Une grande partie de la roche de l’Antarctique est actuellement en dessous du niveau de la mer grâce au poids de ses glaciers, y compris apparemment, l’île des Pins. Nous savons qu’il y a des ruisseaux et des rivières d’eau sous les glaciers, ainsi que des lacs sous-glaciaires, comme le lac Vostok. Je doute qu’aucun des scientifiques de l’expédition n’ait été surpris de trouver une telle eau chaude sous le glacier. Mais c’est un signe indésirable de la fragilité de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental dans les décennies à venir.

Image du haut: Cavity Camp sur le glacier Thwaites. Crédits: Ted Scambos

Maintenant lis: