Rivian brevète sa propre version autonome du «mode de défense contre les armes biologiques» de Tesla

Rivian a déposé un brevet visant à protéger les conducteurs et les passagers des matières dangereuses en utilisant ses systèmes embarqués et sa technologie de conduite autonome. Le brevet invoque des similitudes avec le mode de défense contre les armes biologiques de Tesla en termes de protection des occupants des véhicules contre les environnements dangereux, mais à un niveau plus avancé.

Rivian a déposé le brevet le 11 juin et l'a nommé «Systèmes et méthodes pour faire fonctionner un véhicule autonome en présence de matières dangereuses». Le nouveau brevet permettrait à ses camions de reconnaître quand une matière dangereuse est présente autour et à l'intérieur du véhicule. Le système du véhicule prendrait alors les mesures nécessaires pour éviter d'exposer ses passagers auxdits matériaux.

Le brevet stipule:

La technologie actuelle des véhicules autonomes permet à un véhicule autonome de transporter des passagers entre des destinations sans être directement contrôlé par un conducteur humain. Cependant, en raison de l'absence d'un conducteur, un véhicule autonome peut rencontrer des circonstances inattendues ou inhabituelles que le véhicule autonome peut ne pas être en mesure de gérer ou d'atténuer de manière autonome. Par exemple, l'intérieur du véhicule autonome peut devenir désagréable ou même dangereux en raison de la présence de matières dangereuses ou présentant un risque biologique. Les véhicules autonomes actuels ne sont pas en mesure de réagir correctement à un tel événement, conduisant à une expérience désagréable ou dangereuse pour un occupant.

Selon la description du brevet, le véhicule déterminerait s'il y a des matières dangereuses à l'intérieur de la cabine à l'aide d'un capteur de gaz. Initialement, des étapes simples comme l'ouverture automatique des fenêtres ou l'augmentation de la ventilation de l'air seraient effectuées. Si aucune de ces étapes ne résout le problème, le véhicule déterminerait alors un itinéraire modifié vers une destination plus sûre. Cela signifie que la voiture ajouterait des arrêts d'urgence ou remplacerait la destination et l'itinéraire actifs par des alternatives qui incluraient des installations de premiers secours ou de nettoyage.

Comme de nombreux autres brevets déposés par Rivian, ils comprennent un diagramme qui illustre le processus de prise de décision du véhicule. Cela décrit les multiples scénarios qui pourraient se produire si la voiture remarque la présence d'un matériau dangereux.

«Représente un organigramme illustratif d'un processus de fonctionnement d'un véhicule autonome lorsque des matières dangereuses sont détectées, conformément à certains modes de réalisation de la divulgation.» (Crédit: U.S. Patent Office)

Le brevet de Rivian semble faire écho à certaines caractéristiques du mode de défense contre les armes biologiques de Tesla, qui a fait ses débuts sur le modèle X. Le mode de défense contre les armes biologiques ne fonctionne pas de manière autonome comme le concept de Rivian, mais il fournit également aux passagers un système de purification de l'air qui est pratiquement de qualité hospitalière. Cela a été utile pour les propriétaires de California Tesla en octobre, lorsque des incendies de forêt ont touché de nombreux habitants de l'État. Le système de Tesla utilise un grand filtre à air HEPA qui est responsable de l'élimination d'au moins 99,97% des particules fines et des polluants gazeux qui protègent les conducteurs contre la contamination se produisant à l'extérieur du véhicule.

Un système qui pourrait détecter certains matériaux dangereux dans l'habitacle d'un véhicule pourrait s'avérer bénéfique pour tout propriétaire de véhicule. L'importance de ce brevet va bien au-delà de la commodité, devenant une caractéristique de sécurité qui pourrait prévenir les accidents et l'exposition à des matériaux nocifs dans l'air.

La discussion complète de Rivian sur son brevet est accessible ici.