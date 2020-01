Rivian intègre Alexa dans la flotte de camionnettes R1T, VUS R1S et de livraison Amazon

“Alexa, faisons un virage en réservoir.” Les propriétaires de Rivian pourraient se retrouver à utiliser de telles commandes à l’avenir tout en utilisant leur camionnette R1T et leur SUV R1S, alors que le constructeur de l’aventure EV annonçait l’intégration de l’assistant vocal d’Amazon à sa gamme de véhicules. Rivian a également annoncé son intention d’intégrer directement Alexa aux 100 000 camions de livraison tout électriques commandés par Amazon pour sa flotte de livraison.

Avec Alexa, les propriétaires de Rivian R1T et R1S pourront utiliser des commandes vocales pour contrôler le système de divertissement de leur véhicule, la navigation, les fenêtres, le HVAC, entre autres. De même, cette fonctionnalité donnera un accès à distance afin que les propriétaires puissent vérifier leurs véhicules à l’aide d’appareils mobiles ou d’autres gadgets intelligents basés sur l’écran.

Rivian permettra également le contrôle hors ligne de certaines fonctionnalités d’Alexa étant donné que le R1S et le R1T sont destinés à être utilisés dans des endroits éloignés et robustes où l’accès à Internet peut être limité. Il comprendra également des commandes qui aideront à tirer le meilleur parti des caractéristiques uniques de leurs véhicules d’aventure électriques.

«La vision de Rivian est de permettre l’exploration sans compromis et de fournir à nos propriétaires la meilleure expérience numérique, peu importe où leur aventure les mène. Nous voulons que ce soit l’intégration Alexa la plus complète et la plus transparente du marché », a déclaré RJ Scaringe, fondateur et PDG de Rivian.

L’intégration d’Alexa ajoute une dose de finesse aux véhicules d’aventure qui offriront à leurs propriétaires une expérience homogène de la maison à la voiture et à l’arrière. L’intégration directe d’Alexa dans le système d’un véhicule n’est pas nouvelle, mais Rivian et Lamborghini sont parmi les derniers partenaires du géant du commerce électronique.

“Nous avons continué à être impressionnés par toute l’équipe de Rivian, et nous sommes ravis de travailler ensemble sur cette intégration à venir. En tirant parti de la dernière version du SDK Alexa Auto, Rivian est en mesure de faire d’Alexa une partie naturelle de l’expérience de conduite et de fournir aux clients un accès continu aux principales fonctionnalités de contrôle de la voiture – même dans les endroits éloignés où la réception est mauvaise ou inexistante », a déclaré Vice Président d’Alexa Auto chez Amazon Ned Curic.

Plus tôt cette année, Amazon a dirigé un tour de financement de 700 millions de dollars pour Rivian et il poursuit sa poussée dans l’industrie automobile grâce à l’intégration d’Alexa.

Rivian a récemment déposé un brevet qui pourrait également donner à ses manèges un indicateur de charge de batterie à code couleur, une idée créative qui rendra la charge très pratique. Un autre brevet, quant à lui, fait allusion à un possible hayon basculant et basculant qui rend le chargement et le déchargement sans effort.