Rivian termine 2019 avec un investissement de 1,3 milliard de dollars mené par un investisseur TSLA

Le constructeur automobile Rivian a annoncé lundi qu'il avait officiellement reçu 1,3 milliard de dollars lors du dernier cycle d'investissement de l'entreprise grâce à un soutien important du gestionnaire de fonds T.Rowe Price, une firme financière qui détient également une participation dans Tesla. Cela s'ajoute aux investissements généreux du constructeur automobile hérité Ford Motor Company et du géant du commerce électronique Amazon Inc. plus tôt dans 2019.

«Cet investissement démontre la confiance dans notre équipe, nos produits, notre technologie et notre stratégie», a déclaré R.J. Scaringe, PDG de Rivian, basé à Plymouth, dans le Michigan, a déclaré. Scaringe a fondé l'entreprise de voitures électriques en 2009.

La société a annoncé le soutien financier important dans un communiqué de presse sur son site Web. Il s'agit du quatrième cycle d'investissement pour Rivian cette année et comprenait BlackRock Inc. ainsi que T. Rowe Price. La nouvelle de cet important investissement solidifie Rivian comme l'une des sociétés de véhicules électriques les plus financées au monde.

Alors que les constructeurs automobiles comme Ford et General Motors commencent à développer des voitures électriques et à faire la transition vers le nouveau marché, ils seront en concurrence directe avec Tesla et Rivian. Ces deux sociétés ne fabriquent que des véhicules électriques dans l'espoir de convaincre les gens de s'orienter vers des modes de transport plus durables, sans essence.

Rivian avait reçu 2,2 milliards de dollars d'investisseurs et était évalué entre 5 et 7 milliards de dollars. Le cycle d'investissement n'amènera pas la société à ajouter de nouveaux sièges au conseil d'administration, a déclaré la société.

T. Rowe Price est un partisan de l'industrie automobile et un grand actionnaire de Tesla. Ils détiennent également des investissements dans certaines sociétés de logiciels de conduite autonome, comme Cruise appartenant à GM et la startup de logiciels Aurora.

Amazon a investi 700 millions de dollars à Rivian en février et utilisera une camionnette électrique inédite pour ses livraisons au cours des prochaines années. Les fourgons tout électriques étaient en dehors du plan du PDG d'Amazon, Jeff Bezos, pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise après que la pression des employés a commencé à augmenter. L'usine de fabrication de Rivian à Normal, dans l'Illinois, construira les 100 000 camionnettes électriques en 2021.

Ford Motor Company a également investi 500 millions de dollars à Rivian en avril et aidera la société dans ses premières étapes de production en 2020. «Nous voulons maintenir une valeur significative dans la propriété et l'avenir de cette société», T.R. Dit Reid. Reid est un porte-parole de Ford.

En plus d'un financement important d'Amazon et de Ford, Cox Automotive a également investi 350 millions de dollars plus tôt en 2019.

Scaringe a déclaré que Rivian prévoit de commencer à produire et à livrer les premiers camions R1T aux titulaires de réservation à la fin de 2020 ou au début de 2021. La société a récemment publié de nombreux brevets qui seront inclus dans ses deux véhicules prévus l'année prochaine.