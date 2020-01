Rocket Lab démarre une année chargée avec le lancement de NRO

WASHINGTON – Rocket Lab a lancé avec succès une charge utile classifiée pour le National Reconnaissance Office le 30 janvier lors du premier d’une douzaine de lancements prévus par la société cette année.

La fusée Electron de Rocket Lab a décollé du site de lancement de la société sur la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande à 21 h 56. Est. Le lancement, surnommé «Birds of a Feather» par Rocket Lab, était la 11e mission de la fusée Electron et son premier lancement en 2020.

«Commencer notre manifeste de lancement 2020 avec une mission réussie pour la NRO est un moment extrêmement fier pour notre équipe. Cela a une fois de plus démontré notre engagement à fournir un accès réactif et dédié à l’espace pour les petits satellites du gouvernement », a déclaré Peter Beck, directeur général de Rocket Lab, dans un communiqué.

La fusée transportait une charge utile pour le NRO désigné NROL-151. L’agence a obtenu le lancement dans le cadre de son programme d’acquisition rapide d’une petite fusée, ou RASR, qu’elle a lancé en 2018 pour se procurer des petits lanceurs de manière réactive. Ce lancement était le premier dans le cadre du programme RASR.

Ni Rocket Lab ni le NRO n’ont publié de détails sur la charge utile, notamment s’il s’agissait d’un ou de plusieurs satellites ou de leur objectif. Des observateurs de satellites amateurs ont noté que la mission semblait se diriger vers une orbite à forte inclinaison d’environ 70 degrés, mais pas une orbite héliosynchrone couramment utilisée par les missions d’observation de la Terre.

Avant le lancement, le NRO a publié un logo pour la mission qui établissait des comparaisons en ligne avec celles de l’équipe de basket-ball de Milwaukee Bucks et de l’alcool de Jägermeister. Le logo est orné de porte-bonheur comme un fer à cheval, un trèfle à quatre feuilles et un triangle. Le NRO a déclaré dans un tweet que le logo était “un moyen léger de souhaiter bonne chance et chance à # NROL151 dans sa mission.”

Pendant près de 6 décennies, le NRO a répondu aux questions de sécurité nationale les plus difficiles avec une technologie audacieuse et innovante, et # NROL151 reste fermement dans cette tradition. Le logo est une manière légère de souhaiter bonne chance et chance à # NROL151 dans sa mission. La date de lancement est le 31 janvier (NZDT). pic.twitter.com/XGfokrIdTV

– NRO (@NatReconOfc) 28 janvier 2020

Rocket Lab a également profité du lancement pour poursuivre ses efforts de récupération et de réutilisation du premier étage d’Electron. La société a déclaré que, lors du lancement précédent d’Electron en décembre, la première étape a survécu à la rentrée et est restée intacte jusqu’à ce qu’elle touche l’océan.

Dans une interview en décembre, Beck a déclaré qu’après ce test, la société allait se taire pendant quelques mois dans ses efforts de réutilisation car elle effectuait une autre mise à niveau de bloc pour la fusée afin d’incorporer des parachutes et d’autres changements pour récupérer la scène. “L’étape suivante consiste à le projeter doucement dans l’eau, puis l’étape suivante consiste à le récupérer dans les airs avec un hélicoptère”, a-t-il ensuite déclaré.

Ce lancement était le premier d’une douzaine de projets que l’entreprise prévoit de réaliser cette année. Cela comprendra le premier lancement du complexe de lancement 2 de la société à Wallops Island, en Virginie. Ce lancement, portant un petit satellite de recherche et développement de l’US Air Force appelé Monolith sur une mission désignée STP-27RM, est prévu pour le deuxième trimestre 2020.

Rocket Lab construit également une deuxième rampe de lancement en Nouvelle-Zélande, qui sera prête à la fin de cette année, a annoncé la société en décembre. La société a annoncé le 14 janvier qu’elle construirait un nouveau siège social et une nouvelle usine à Long Beach, en Californie, qui seraient capables de produire 12 fusées Electron ou plus par an, tout en ajoutant un deuxième centre de contrôle de mission.

En plus de ses efforts de lancement de véhicules, la société travaille sur un bus satellite appelé Photon basé sur la scène de coup de pied de la fusée Electron. Dans une présentation le 29 janvier à la 23e conférence annuelle sur le transport spatial commercial ici, Shane Fleming, vice-président des services de lancement commercial mondial au Rocket Lab, a déclaré que la première mission Photon devrait avoir lieu cette année. “Nous sommes très heureux d’avoir notre premier satellite Rocket Lab en orbite”, a-t-il déclaré.