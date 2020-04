Rocket Lab engage DLA Piper, une entreprise de lobbying de D.C.

Rocket Lab obtient une représentation de DC alors qu’il cherche à développer ses activités au sein du gouvernement américain.

WASHINGTON – Le fournisseur de lancement de petits satellites Rocket Lab a embauché la société d’affaires gouvernementales DLA Piper, selon un formulaire d’enregistrement de lobbying déposé le 22 avril.

DLA Piper est une entreprise multinationale avec une forte présence à Washington et un nombre croissant de clients de l’industrie spatiale.

Rocket Lab, dont le siège social est aux États-Unis et dont les opérations de lancement se déroulent en Nouvelle-Zélande et en Virginie, est une société privée qui exploite le petit lanceur Electron et a récemment lancé sa propre gamme de petits satellites.

Selon le formulaire d’inscription, Rocket Lab sera représenté par les conseillers politiques de DLA Piper Nathaniel Bell et Tony Samp. Le premier était l’assistant législatif principal de l’ancien représentant Robert Andrews. Samp était conseiller principal en politiques auprès du sénateur Martin Heinrich (D-N.M.), Qui a plaidé pour la petite industrie du lancement.

La société embauche une firme de lobbying dans le but de développer ses activités au sein du gouvernement américain et s’efforce de devenir un acteur dominant sur le petit marché du lancement dédié. La société a réalisé onze lancements pour le National Reconnaissance Office, la Defense Advanced Research Projects Agency, la NASA et le ministère de la Défense. À ce jour, le véhicule Electron de Rocket Lab a livré 48 satellites en orbite pour des clients commerciaux et gouvernementaux.

Rocket Lab a récemment achevé la construction d’un complexe de lancement à Wallops Island, en Virginie, et ouvre un nouveau siège social à Long Beach, en Californie.