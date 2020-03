Rocket Lab envoie un satellite radar Capella sur une orbite à moyenne inclinaison

SAN FRANCISCO – Capella Space enverra un satellite radar à synthèse d’ouverture (SAR) sur une orbite à inclinaison moyenne plus tard cette année sur un lanceur Rocket Lab Electron, ont annoncé les deux sociétés le 5 mars.

«Ce sera le premier satellite SAR commercial sur une orbite à inclinaison moyenne», a déclaré Payam Banazadeh, PDG de Capella Space, à SpaceNews. «Les clients veulent surveiller des régions autour de la Corée, du Moyen-Orient, de certaines parties de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Placer un satellite sur une orbite inclinée à 45 degrés vous permet d’avoir une bonne couverture de ces zones. »

Capella, basé à San Francisco, prévoit de lancer ses sept premiers satellites opérationnels en 2020. Le premier, appelé Sequoia, devrait être lancé en orbite synchrone solaire fin mars aux côtés de Saocom 1B, un satellite SAR argentin en bande L, sur une fusée Falcon 9 de Cap Canaveral. Le lancement d’Electron de Capella aura lieu au milieu de 2020, a déclaré Banazadeh.

Capella n’a pas encore annoncé les contrats de lancement de cinq satellites supplémentaires dans sa constellation Whitney. Ces satellites sont en construction à l’usine de Boulder (Colorado).

Au départ, Capella prévoyait de regrouper des satellites en orbite polaire.

“Comme nous avons parlé à plus de clients, nous avons réalisé qu’une constellation hybride avec certains satellites en orbite moyenne et d’autres en orbite polaire résoudra de nombreux problèmes intéressants”, a déclaré Banazadeh. Le contrat de lancement annoncé aujourd’hui “sera probablement l’un des nombreux lancements à mi-inclinaison que nous ferons avec Rocket Lab et d’autres”, a-t-il ajouté.

Capella et Rocket Lab n’ont pas divulgué le coût du lancement dédié mais il est certain qu’il sera nettement plus élevé que le coût d’une mission de covoiturage.

“Il y a une prime pour un lancement dédié, mais il y a aussi une prime pour le temps, pour aller exactement quand vous devez aller, ainsi que où vous devez aller”, a déclaré Banazadeh. «À ce stade, nous avons apprécié d’être un principal et de choisir ces paramètres pour ce lancement.»

Le satellite SAR de 100 kilogrammes de Capella sera la principale charge utile lors du lancement d’Electron.

“Notre solution de lancement dédiée mettra Capella Space en orbite plus rapidement, ce qui leur permettra de se concentrer sur leur mission principale – fournir des données d’imagerie fiables et actualisées pour éclairer les décisions quotidiennes ici-bas sur Terre”, Peter Beck, fondateur et PDG de Rocket Lab, dit dans un communiqué. «En se lançant sur Electron, l’équipe de Capella maîtrise sa mission à chaque étape du processus. La possibilité de réserver un lancement rapidement, de contrôler le moment du lancement et de sélectionner une orbite exacte place les clients comme Capella aux commandes alors qu’ils construisent leurs constellations quand et comment ils le souhaitent. »