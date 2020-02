Rocket Lab remporte un contrat pour lancer la mission de la NASA sur les cubes lunaires

WASHINGTON – La NASA a attribué un contrat à Rocket Lab le 14 février pour le lancement d’une mission cubesat qui servira de précurseur à la passerelle lunaire prévue de l’agence.

Un Rocket Lab Electron lancera le satellite CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) à partir du site Launch Complex 2 de la société à Wallops Island, en Virginie, au début de 2021. Le contrat pour le lancement dédié est évalué à 9,95 millions de dollars.

CAPSTONE, un satellite de 25 kilogrammes construit par Advanced Space, dans le Colorado, dans le cadre d’un contrat de 13,7 millions de dollars attribué en septembre, entrera dans une orbite de halo presque rectiligne autour de la lune, la même orbite proposée pour la passerelle lunaire. CAPSTONE démontrera la stabilité de cette orbite, qui n’a jamais été utilisée par un vaisseau spatial auparavant, pour soutenir la planification de la passerelle.

“CAPSTONE est une démonstration rapide et tolérante aux risques qui vise à en savoir plus sur l’orbite cislunaire unique de sept jours que nous visons également pour Gateway”, a déclaré Marshall Smith, directeur des programmes d’exploration lunaire humaine à la NASA, dans un communiqué de l’agence. «Nous ne nous appuyons pas uniquement sur ces données précurseurs, mais nous pouvons réduire les incertitudes de navigation avant nos futures missions en utilisant la même orbite lunaire.»

Rocket Lab utilisera Photon, le bus satellite qu’il développe sur la base de la scène de lancement de la fusée Electron, pour placer CAPSTONE sur une trajectoire vers la lune. CAPSTONE utilisera son propre système de propulsion pour entrer en orbite autour de la lune et se déplacer dans cette orbite de halo presque rectiligne, un processus qui prendra trois mois.

Dans une déclaration de l’entreprise, le chef de la direction de Rocket Lab, Peter Beck, a souligné la flexibilité offerte par un lancement dédié au-dessus du vol du vaisseau spatial comme charge utile secondaire sur un véhicule plus gros. “En tant que mission dédiée sur Electron, nous sommes en mesure de fournir à la NASA un contrôle complet sur tous les aspects du lancement et de la conception de la mission de CAPSTONE, quelque chose qui n’est généralement disponible que pour des vaisseaux spatiaux beaucoup plus grands sur des lanceurs plus grands”, a-t-il déclaré.

Le lancement ne sera pas la première mission de Rocket Lab pour la NASA. En décembre 2018, elle a lancé 13 cubesats pour la CubeSat Launch Initiative de la NASA, un contrat initialement attribué à la société en 2015 dans le cadre du programme Venture Class Launch Services de la NASA pour l’utilisation de nouveaux petits lanceurs.

Le lancement ne sera également que la deuxième mission sur la lune lancée depuis Wallops Flight Facility. En septembre 2013, Wallops a accueilli le lancement d’une fusée Minotaur 5 transportant la Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer de la NASA, une mission qui a étudié l’atmosphère lunaire ténue et l’environnement poussiéreux en orbite autour de la lune.