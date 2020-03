Rocket Lab reporte son lancement en raison de la pandémie de coronavirus

WASHINGTON – Rocket Lab a annoncé le 24 mars qu’il retardait le prochain lancement de sa fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande alors que le gouvernement y instituait un verrouillage quasi total pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

La société a déclaré dans un communiqué que le lancement, qui était prévu pour le 30 mars à partir de son complexe de lancement 1 en Nouvelle-Zélande, serait reporté et n’a pas fixé de nouvelle date. “Nous travaillons avec le gouvernement, les responsables de la santé et nos clients pour déterminer quand les opérations de lancement pourront reprendre”, a déclaré la société.

La décision de reporter le lancement est intervenue après que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a annoncé le 23 mars qu’il passait au niveau 4, ou son niveau de réponse le plus élevé à la pandémie, en vigueur juste avant minuit, heure locale, le 25 mars. Au niveau 4, les résidents sont invités à rester à la maison et seules les entreprises essentielles peuvent rester ouvertes.

Ce que le gouvernement considère comme essentiel est très limité. «Seules les entreprises absolument essentielles pour assurer les nécessités de la vie, comme les supermarchés et les pharmacies, peuvent rester ouvertes. En cas de doute, les locaux commerciaux devraient être fermés », a déclaré Paul Stocks, directeur général adjoint du ministère néo-zélandais des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi dans un communiqué du 24 mars.

L’ordonnance permet aux entreprises considérées comme un «élément essentiel de la chaîne d’approvisionnement des services essentiels» de rester ouvertes, mais n’inclut pas les exemptions plus larges pour les «infrastructures critiques» que l’on trouve dans des ordonnances similaires aux États-Unis qui ont permis aux entreprises aérospatiales de rester ouvertes.

Quelques jours plus tôt, Rocket Lab a déclaré qu’il allait de l’avant avec le lancement. Le porte-parole de la société, Morgan Bailey, a déclaré le 19 mars que le lancement était toujours prévu pour le 30 mars, avec toutes les charges utiles et l’équipe de lancement en place en Nouvelle-Zélande. La société a confirmé ces plans de lancement dans une déclaration du 21 mars, ajoutant qu’elle «travaillait avec nos clients et les autorités locales pour minimiser toute perturbation potentielle de nos futures missions prévues dans les mois à venir».

L’arrêté du gouvernement arrêterait également la production de roquettes Electron dans l’usine néo-zélandaise de la société. Rocket Lab a déclaré dans sa déclaration qu’il avait terminé les véhicules qui pourraient être prêts une fois que les lancements reprendraient. «Nous avons la chance d’avoir suffisamment de lanceurs prêts pour gérer efficacement une pause dans la production tout en ayant des véhicules disponibles pour le lancement dès que les conditions le permettent», a-t-il déclaré.

La mission différée, ironiquement nommée «Don’t Stop Me Now» par la société, transportait trois charges utiles pour le National Reconnaissance Office ainsi que des cubesats construits par des étudiants de l’Université de Boston et de l’Université de New South Wales.

La mission Electron rejoint une liste restreinte mais croissante de tentatives de lancement reportées par la pandémie de coronavirus. Plus tôt le 24 mars, l’agence spatiale argentine CONAE a annoncé que le lancement de son satellite SAOCOM 1B sur un SpaceX Falcon 9, prévu pour le 30 mars au départ de Cap Canaveral, avait été retardé. La CONAE a déclaré que «les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19» soulevaient des questions quant à savoir si l’agence avait les ressources pour soutenir le lancement du satellite ainsi que sa mise en service en orbite.

Les lancements depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane, sont également suspendus depuis le 16 mars en raison des restrictions françaises sur les activités non essentielles. Cela a retardé le retour en vol de la fusée Vega, prévue le 23 mars.

Un lancement de United Launch Alliance Atlas 5 est prévu pour le 26 mars à partir de Cap Canaveral. La 45e Escadre spatiale de l’US Space Force a déclaré le 24 mars qu’elle ne prévoyait pas que d’autres lancements y soient retardés en raison des restrictions imposées par la pandémie de coronavirus sur les activités des ports spatiaux.