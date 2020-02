Rocket Lab s’intéresse aux efforts des satellites

MOUNTAIN VIEW, Californie – Le développeur de petits lanceurs Rocket Lab prévoit de se concentrer sur son programme satellite en 2020, offrant un bus spatial performant qui complète sa fusée existante.

Alors que Rocket Lab est surtout connu pour son petit lanceur Electron, la société a annoncé l’année dernière qu’il développait un bus satellite appelé Photon basé sur la scène de lancement d’Electron. La société estime que la scène pourrait servir de plate-forme idéale pour les entreprises qui souhaitent un moyen rapide de mettre des capteurs ou d’autres charges utiles en orbite.

Mettre Photon en service commercial est une priorité majeure pour l’entreprise en 2020. “Cette année est pour nous vraiment l’année du satellite”, a déclaré Peter Beck, directeur général de Rocket Lab, dans une interview le 4 février lors du SmallSat Symposium ici. . Il a déclaré que la société considère les services de lancement comme un «problème résolu» avec l’Electron, alors même qu’il travaille à augmenter le taux de vol du véhicule et à ouvrir de nouveaux complexes de lancement.

“Notre objectif cette année est vraiment le vaisseau spatial, car c’est vraiment la prochaine grande chose qui doit être résolue”, a-t-il déclaré. “La plupart des gens connaissent Rocket Lab comme une entreprise de lancement, mais nous nous concentrons beaucoup sur le fait d’être une entreprise spatiale.”

Beck a déclaré que Rocket Lab considère Photon comme un bus satellite haute performance qui peut desservir une grande variété de clients gouvernementaux et commerciaux. Il a dit qu’il y avait un intérêt particulier de la part des utilisateurs du gouvernement, qui qualifient le Photon de «bac à sable en LEO» car cela leur permet de tester des charges utiles en orbite «sur des délais presque absurdes».

Les entreprises, a-t-il ajouté, sont également intéressées par la plate-forme, ce qui leur permet de se concentrer sur leur modèle commercial et leurs technologies uniques. “Ces startups devraient se concentrer sur leur capteur et leurs revenus”, a-t-il dit, plutôt que sur le satellite lui-même. “Nous avons obtenu une très forte adhésion à ce sujet.”

Rocket Lab prévoit de lancer son premier Photon au deuxième trimestre. Beck a déclaré que ce serait un satellite de démonstration, avec la possibilité pour les clients potentiels de tester ses performances. En cas de succès, il a déclaré que l’entreprise se dirigerait rapidement vers des missions opérationnelles, mais n’a divulgué aucun client spécifique.

Photon, a-t-il reconnu, ne sera pas dans le bas du marché. “Nous ne serons pas l’option la moins chère”, a-t-il déclaré, sauf dans les cas où Photon peut transporter des charges utiles qui auraient autrement volé sur plusieurs satellites. “Nous cherchons à construire un des meilleurs de sa catégorie.”

Lors du lancement, Beck a réitéré que Rocket Lab prévoyait de lancer en moyenne un lancement par mois cette année. La société a effectué son premier lancement Electron le 30 janvier 2020, plaçant une charge utile classifiée en orbite pour le National Reconnaissance Office. Beck a déclaré que le prochain lancement de la société aurait lieu fin février ou début mars.

Rocket Lab poursuivra également ses efforts cette année pour récupérer et réutiliser la première étape de l’Electron. Beck a déclaré lors du lancement le plus récent, la première étape est restée intacte et sous contrôle jusqu’à la surface de l’océan. Les tests de réutilisabilité reprendront plus tard cette année après une autre «mise à niveau par blocs» de la fusée pour incorporer des parachutes qui permettront une lente descente vers l’océan.

L’entreprise fait face à une nouvelle concurrence dans le secteur des petits lanceurs. Deux sociétés, Astra et Virgin Orbit, devraient tenter leurs premiers lancements orbitaux dans les prochaines semaines, et des dizaines d’autres véhicules sont en cours de développement dans le monde.

Beck a dit qu’il pense que beaucoup de ces sociétés sous-estiment la difficulté de passer d’un lancement réussi à des opérations de routine. “Lorsque vous arrivez au premier vol, vous n’êtes qu’à mi-chemin”, a-t-il déclaré.

Rocket Lab est passé d’environ 100 employés au moment de son premier lancement en 2017 à plus de 500 personnes aujourd’hui, principalement pour faire face au travail impliqué dans la mise en service à une cadence de lancement croissante. “Je ne pense pas que les gens comprennent vraiment la douleur de la production”, a-t-il déclaré. “C’est vraiment l’une des choses les plus difficiles à propos de toute l’activité spatiale.”

Une part importante des activités de la société, a-t-il déclaré, provient de clients “cheveux en feu” qui recherchent des options de lancement alternatives après que leurs fournisseurs initiaux, souvent d’autres sociétés de petits lanceurs, ont subi des retards. Beck a déclaré que Rocket Lab réservait de l’espace sur son manifeste plus tard cette année pour les clients qui devaient se mettre en orbite rapidement.

“Je souhaite bonne chance à tout le monde car je sais à quel point c’est difficile”, a-t-il déclaré. “Le premier vol est formidable, mais vous êtes à mi-chemin de la création d’une entreprise.”