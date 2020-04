Rocket Lab teste Electron sur la nouvelle rampe de lancement Virginia

WASHINGTON – Rocket Lab a testé une fusée Electron sur sa nouvelle rampe de lancement en Virginie avant un lancement qui a été repoussé à la fin de cette année.

Dans une déclaration du 29 avril, la société a déclaré avoir déployé une fusée Electron sur le pad du Launch Complex 2 au Mid-Atlantic Regional Spaceport sur Wallops Island, en Virginie, récemment pour une série de tests visant à vérifier les interfaces entre le pad et le véhicule. Les tests se sont terminés par un bref essai de tir statique des neuf moteurs du premier étage d’Electron. La société a déclaré que les fusées et les systèmes au sol «fonctionnaient de manière transparente» lors de ces tests.

Cette fusée sera utilisée pour le lancement de Monolith, un petit satellite de l’Air Force Research Lab destiné à démontrer la capacité de déployer une charge utile à grande ouverture pour la surveillance de la météo spatiale. La société a annoncé en décembre que la charge utile serait la première à être lancée à partir du nouveau pad, qui était à l’époque prévu pour le deuxième trimestre 2020.

Ce lancement a cependant glissé. Rocket Lab a déclaré dans le communiqué que le lancement est désormais prévu au plus tôt au troisième trimestre de cette année.

L’une des raisons de ce retard est la nécessité de faire certifier le nouveau système de terminaison de vol autonome (AFTS) de la fusée par la NASA, qui supervise la portée de lancement. Dans une interview au début d’avril, Pete Beck, directeur général de Rocket Lab, a déclaré que les travaux avaient été retardés par la fermeture de centres de la NASA comme le Wallops Flight Facility en raison de la pandémie.

“C’est vraiment hors de notre contrôle à bien des égards”, a-t-il alors déclaré. “La NASA doit certifier notre unité AFTS pour le lancement hors de la portée de la NASA, et évidemment la NASA est dans un état de verrouillage.”

Rocket Lab a déclaré dans sa déclaration sur les tests LC-2 que la NASA s’attend à terminer la certification à temps pour soutenir un lancement au troisième trimestre. Ce lancement marquera la première utilisation d’un système de terminaison de vol autonome de Wallops.

«Depuis près de 20 ans, la NASA et le DoD travaillent à développer un système AFTS qui est disponible pour être utilisé par tous les utilisateurs de la gamme [International Traffic in Arms Regulations] cela peut réduire considérablement le coût d’accès à l’espace », a déclaré David Pierce, directeur de la Wallops Flight Facility, dans le communiqué de Rocket Lab. «Grâce à notre partenariat avec Rocket Lab lors des précédents lancements d’Electron et à cette mission historique de l’US Air Force, nous sommes en mesure de poursuivre nos efforts pour commercialiser l’AFTS et accroître la réactivité au lancement dans les gammes américaines.»

Les opérations de lancement de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande sont également suspendues en raison de la pandémie. La société s’apprêtait à lancer une fusée Electron avec trois charges utiles du National Reconnaissance Office à bord lorsque le pays est passé au niveau 4, le plus haut niveau de son plan d’intervention en cas de pandémie, en mars afin de contenir la propagation du COVID-19, forçant la société de reporter le lancement.

Le gouvernement néo-zélandais est revenu au niveau 3 plus tôt cette semaine, permettant à certaines activités commerciales de reprendre. Cependant, Beck a déclaré au New Zealand Herald que les restrictions de voyage internationales qui restent en place empêchent certaines personnes dont elle a besoin pour soutenir le lancement d’entrer dans le pays.

“Notre équipe est en attente de lancement dès que ces restrictions seront assouplies”, a-t-il déclaré à la publication.