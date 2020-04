Rocket Lab teste la récupération des étages électroniques

WASHINGTON – Rocket Lab a annoncé le 8 avril qu’il avait testé avec succès sa capacité à capturer une scène de fusée Electron en chute dans les airs, une étape clé dans les efforts de l’entreprise pour récupérer et réutiliser la scène.

Lors d’un test effectué début mars en Nouvelle-Zélande, un hélicoptère a transporté une réplique du premier étage d’Electron en altitude et l’a libérée. L’étape a déployé un parachute et, à une altitude d’environ 1 500 mètres, un deuxième hélicoptère équipé d’un grappin a accroché le parachute. L’hélicoptère a ensuite ramené la scène à terre.

Le test de capture en vol a fonctionné du premier coup, a déclaré Peter Beck, directeur général de Rocket Lab, dans une interview. “Je ne dirais pas que c’était une promenade dans le parc”, a-t-il dit. «Le pilote d’hélicoptère a dû travailler pour cela, mais il a rendu les choses assez faciles. Tout a fonctionné comme il se doit. »

La récupération en vol est un élément clé des plans de Rocket Lab pour réutiliser le premier étage d’Electron, que la société a annoncé en août 2019. Après la séparation des étapes, la scène rentrerait et ralentirait brusquement à travers ce que la société appelle «le mur», puis déploierait un parachute . Un hélicoptère attraperait alors le parachute et capturerait la scène, le déposant sur un bateau pour le remettre à neuf et le réutiliser.

Rocket Lab a testé une partie de l’effort de récupération, réussissant à piloter deux étages d’électrons grâce à une rentrée après les lancements en décembre et janvier. Cela comprenait un lancement où la scène a survécu à la rentrée et est restée intacte jusqu’à ce qu’elle atteigne l’océan, après avoir décéléré de plus de 7 000 à moins de 900 kilomètres par heure.

Survivre à la rentrée était le premier des trois «morceaux difficiles», comme Beck l’a décrit, au processus de récupération des électrons. Le deuxième était le test de récupération en vol. Bien que le test de récupération initial ait été un succès, Beck n’a pas exclu d’en faire plus à l’avenir. “Il ne semblait pas que ce soit un coup de chance unique”, a-t-il déclaré à propos du test réussi. “Avant de sortir et d’essayer d’en arracher un vrai du ciel, nous ferons probablement encore des tests pour gagner en expérience.”

La dernière étape majeure est de ralentir la phase de fusée après la rentrée suffisamment pour permettre une descente contrôlée. Beck a déclaré que lors du 17e vol d’Electron – son prochain vol sera le 12e – la fusée sera mise à niveau avec un système de récupération complet, y compris un parachute. Lors de ce vol, le parachute se déploiera à une altitude d’environ 6 000 mètres, permettant à la scène de descendre lentement vers l’océan.

Rocket Lab ne tentera pas de récupérer la scène en vol sur ce vol, a-t-il dit, permettant à la scène de s’éclabousser puis d’être récupérée. “Ce sera là que nous apprendrons vraiment quelle est la condition de la scène et combien de travail nous avons devant nous”, a-t-il déclaré.

Impacts pandémiques

Le test de récupération en vol a eu lieu des semaines avant que la Nouvelle-Zélande n’atteigne le niveau 4 de sa réponse à la pandémie de coronavirus, arrêtant toutes les activités sauf les plus essentielles et demandant aux gens de rester à la maison. Cela a conduit Rocket Lab à retarder son prochain lancement d’Electron, qui était prévu pour le 30 mars.

Ce verrouillage à l’échelle nationale a contribué à stopper la croissance du COVID-19 en Nouvelle-Zélande, bien qu’il soit susceptible de rester en place jusqu’à au moins fin avril. “Avec un peu de chance, au cours des prochaines semaines, le gouvernement lèvera certaines des restrictions afin que nous puissions revenir sur le tapis”, a déclaré Beck.

Une fois ces restrictions levées, il a déclaré que la société devrait pouvoir reprendre ses lancements prochainement. La fusée était déjà sur le pad pour une répétition de la robe mouillée lorsque la restriction de niveau 4 a été annoncée, a-t-il déclaré. «Nous étions très proches du lancement, nous pourrons donc revenir rapidement», a-t-il déclaré.

Rocket Lab préparait également son premier lancement depuis les États-Unis, au Launch Complex 2 sur Wallops Island, en Virginie, lorsque la pandémie a frappé. La fusée pour ce lancement, qui transportera un petit satellite expérimental de l’US Air Force appelé Monolith, se trouve dans un hangar près du site de lancement.

Alors que ce lancement était précédemment prévu pour ce printemps, Beck a refusé de donner un calendrier ferme pour la mission. “C’est vraiment hors de notre contrôle à bien des égards”, a-t-il déclaré. Un facteur, a-t-il dit, est que la NASA doit certifier le système de terminaison de vol automatisé de l’entreprise, car l’agence exploite la gamme de lancement globale, mais il n’est pas certain que l’agence sera en mesure de le faire avec la plupart du télétravail de l’agence.

“Les clients du gouvernement déterminent quels lancements sont essentiels et quels lancements ne le sont pas”, a-t-il ajouté. L’US Space Force a annoncé le 7 avril qu’elle retardait de deux mois le lancement d’un satellite GPS depuis Cap Canaveral pour éviter tout risque pour la santé du personnel de lancement.

Beck a déclaré que Rocket Lab utilise ce temps pour travailler sur d’autres projets, tels que la planification du lancement d’une mission de cubesat lunaire de la NASA appelée CAPSTONE. La société a remporté le contrat pour cette mission le 14 février, en utilisant une fusée Electron et le bus satellite Photon de la société.

Les ingénieurs de l’entreprise se sont bien adaptés au télétravail. «Nous sommes plus occupés que nous n’avons jamais travaillé à domicile», a-t-il déclaré. Les techniciens qui travaillent normalement dans l’usine utilisent le temps pour mettre à jour les documents et les procédures. «Il y avait beaucoup d’emplois à traîner là-bas que nous n’avons jamais réussi à faire et cette pause nous a donné l’occasion d’aller de l’avant.»

Beck a ajouté qu’il était confiant quant à l’avenir à long terme de l’entreprise malgré l’impact économique et l’incertitude engendrés par la pandémie. “Nous sortirons de cette pause dans un endroit beaucoup plus fort que nous”, a-t-il déclaré.

Cette confiance est renforcée par une ronde de 140 millions de dollars que la société a levée fin 2018 en tant que «poudre sèche» pour soutenir la société. “En tant que propriétaire d’entreprise, vous pensez toujours aux choses qui peuvent vous tuer”, a-t-il déclaré. “Mais pour toutes les raisons d’avoir un gros tonneau de poudre sèche, la pandémie mondiale n’était pas sur ma liste.”