Rocket Lab va acquérir un fabricant de composants Smallsat

WASHINGTON – Rocket Lab a annoncé le 16 mars qu’elle acquiert une société canadienne de composants pour petits satellites dans le but de développer sa division satellite.

Rocket Lab a déclaré qu’il allait acquérir Sinclair Interplanetary à Toronto pour un montant non divulgué. L’entreprise, fondée en 2001 par Doug Sinclair, fabrique des composants tels que des roues de réaction et des suiveurs d’étoiles pour de petits satellites. Le matériel de la société a désormais volé sur une centaine de satellites.

Rocket Lab a déclaré qu’il utilisera les systèmes Sinclair sur sa gamme de petits bus Photon, et qu’il fournira des ressources à Sinclair pour augmenter la production de ces composants pour la vente à d’autres.

“Doug Sinclair et son équipe de Sinclair Interplanetary sont reconnus comme des leaders de l’industrie et, comme Rocket Lab, ils produisent des solutions de pointe sur lesquelles les opérateurs de satellites savent qu’ils peuvent compter”, a déclaré Peter Beck, directeur général de Rocket Lab, dans un communiqué. déclaration annonçant l’acquisition. “Nous sommes ravis d’accueillir Doug et toute l’équipe Sinclair dans la famille Rocket Lab, et nous sommes impatients de travailler avec eux sur la croissance et le succès continus de Sinclair.”

«Rocket Lab a joué un rôle central en facilitant l’accès des petits satellites à l’espace. En opérant comme une seule entreprise, nous avons maintenant la possibilité de faire de même pour la fabrication de satellites et de mettre notre matériel à la disposition de davantage de clients dans le monde », a déclaré Doug Sinclair dans le même communiqué. «Nous serons en mesure de fournir des constellations plus importantes qu’auparavant et de transporter notre matériel sur la Lune et au-delà.»

Beck a précédemment souligné l’importance des petites entreprises de Rocket Lab cette année alors que la société cherche à aller au-delà des services de lancement. “Notre objectif cette année est vraiment le vaisseau spatial, car c’est vraiment la prochaine grande chose qui doit être résolue”, a-t-il déclaré dans une interview en février. “La plupart des gens connaissent Rocket Lab comme une entreprise de lancement, mais nous nous concentrons beaucoup sur le fait d’être une entreprise spatiale.”

Rocket Lab a annoncé l’année dernière le bus Photon, tirant parti de la technologie développée pour la phase de coup de pied de la fusée Electron de la société. Beck a déclaré en février que le premier Photon serait lancé au cours du deuxième trimestre de cette année en tant que mission de démonstration.

Photon jouera également un rôle dans la première mission lunaire de l’entreprise. Ce bus sera utilisé pour aider à envoyer la mission de cubesat CAPSTONE de la NASA sur la lune après son lancement sur une fusée Electron l’année prochaine, dans le cadre d’un contrat attribué à la société par la NASA le 14 février.