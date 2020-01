Rocket s’approche du port spatial pour le lancement du test de la station spatiale chinoise

Vol d’essai pour une station spatiale en orbite terrestre basse afin de démontrer également les capacités de mission en équipage dans l’espace lointain.

HELSINKI – Le premier modèle de vol d’une fusée conçue pour lancer des modules pour une station spatiale chinoise devrait arriver au port spatial de Wenchang pour une mission de test cruciale.

Le lanceur Long March 5B – comprenant un étage central de cinq mètres de diamètre et quatre propulseurs latéraux – devrait atteindre le port de Qinglan, sur l’île de Hainan, le 1er février, révèle le suivi des navires. Les cargos spécialement conçus Yuanwang-21 et 22 ont récupéré les composants dans la ville portuaire de Tianjin avant de partir le 26 janvier.

L’objectif principal du vol d’essai est de tester le Long March 5B pour le lancement en orbite basse (LEO) en vue du lancement du module central de la station spatiale chinoise. Un prototype du module central Tianhe de masse de décollage d’environ 22,5 tonnes a été livré à Wenchang plus tôt en janvier pour des tests d’intégration.

Le lancement comportera cependant un vol d’essai sans équipage d’un vaisseau spatial en équipage de nouvelle génération conçu pour fournir à la Chine de plus grandes capacités de vol spatial humain.

Le vaisseau spatial, qui n’a pas encore de nom, pourra transporter jusqu’à six astronautes, ou trois astronautes et 500 kilogrammes de cargaison. Il est également conçu pour faciliter les missions sur la lune et dans l’espace lointain. Le Shenzhou peut transporter trois astronautes à LEO et a été utilisé dans les six missions en équipage du pays.

Le lancement du test devrait avoir lieu en avril après les préparatifs de lancement dans l’installation d’intégration verticale. Les missions précédentes impliquant la variante standard Long March 5 ont pris environ deux mois de leur arrivée au lancement. La mission Long March 5B se poursuit à la suite d’un retour en vol réussi du troisième Long March 5 fin décembre.

Lancement du test de la station spatiale, rentrée à grande vitesse

Afin de simuler à la fois le lancement d’un module de station spatiale et de tester les capacités au-delà de l’orbite terrestre basse du vaisseau spatial en équipage, le vaisseau spatial transportera un propulseur supplémentaire, selon les médias d’État chinois.

«Nous utiliserons la fusée Long March 5B pour lancer la station spatiale, qui pèse 22 tonnes. Nous allons donc utiliser le poids comme norme pour le lancement du test, en utilisant près de 10 tonnes de propulseur », a déclaré Yang Cing, concepteur en chef du nouveau vaisseau spatial, à CCTV.

Une fois en orbite terrestre basse, l’engin spatial non équipé de 21,6 tonnes de 8,8 mètres de long utilisera sa propre propulsion pour élever son orbite à une apogée d’environ 8000 kilomètres. Il tentera ensuite une rentrée à grande vitesse pour tester un nouveau blindage thermique.

Le profil de la mission semble de nature similaire au vol Orion EFT-1 de la NASA en 2014. La mission testera l’avionique, les performances en orbite, le nouveau bouclier thermique, le déploiement de parachutes, l’atterrissage d’un coussin gonflable et la récupération. La réutilisation partielle prévue – en remplaçant le bouclier thermique – sera également testée.

Le lancement du test est le premier des nombreux lancements nécessaires à la construction des trois modules prévus.

«La Chine a prévu environ 12 missions de vol pour la construction de la station spatiale chinoise. La première mission de vol de la fusée Long March-5B est également de vérifier ses performances », a déclaré Hao Chun, directeur du Bureau d’ingénierie spatiale chinoise, aux médias.

Des lancements de modules, des cargaisons Tianzhou et des embarcations de ravitaillement et des missions en équipage Shenzhou constituent la liste des vols.

Calendrier des modules de Mars, de la Lune et du noyau

Deux vols du Long 5 mars standard, qui est utilisé pour des orbites plus élevées, sont prévus en 2020. Le premier, fin juillet, lancera la première mission de la Chine sur Mars. Une seconde enverra le vaisseau spatial de retour de l’échantillon lunaire Chang’e-5 vers la lune vers la fin octobre. Le lancement du module de base Tianhe pourrait suivre, début 2021.

Chang’e-5 devait initialement être lancé fin 2017. Cependant, l’échec du deuxième long mars 5 en juillet de la même année a retardé cela et la station spatiale chinoise. Le nouvel horaire fait suite au troisième vol réussi le 27 décembre.

Les préparatifs du lancement sur Mars, également la première mission interplanétaire indépendante de la Chine, sont bien avancés. Les moteurs hydroloxes YF-77 pour le Long March 5 ont subi un test au sol de 100 secondes le 19 janvier.

Les derniers tests de l’environnement spatial pour le vaisseau spatial de cinq tonnes, qui comprend à la fois un orbiteur et un rover, sont en cours à Pékin. Le vaisseau spatial sera envoyé à Wenchang après l’achèvement des tests de vide thermique sur le mobile solaire de 240 kilogrammes.

Image de l’orbiteur et du bouclier thermique Mars 2020 de la Chine pour le segment d’atterrissage, publiée en octobre 2019. Crédit: CASC