Rumeur: Intel prépare le rafraîchissement de Xeon Cascade Lake pour lutter contre AMD Epyc

La famille de pièces Xeon d’Intel Cascade Lake n’a pas été sur le marché depuis si longtemps, mais il y a des rumeurs selon lesquelles la société met en file d’attente un cycle de rafraîchissement pour introduire de nouvelles pièces à un nombre de cœurs plus élevé et à des fréquences modifiées. Cette décision est lue comme une réponse aux processeurs Epyc 7 nm d’AMD. Si cela est vrai, il positionnera mieux Intel pour rivaliser avec son rival pendant le reste de l’année.

CRN a compilé des données sur le lancement de la rumeur (Intel ne parle pas du problème dans un sens ou dans l’autre), suggérant que nous verrons les processeurs suivants:

À l’heure actuelle, la ligne Xeon Bronze se situe à six cœurs; Intel va maintenant porter cette famille de produits à huit. Les processeurs comme le Xeon Silver 4216R ont toujours 16 cœurs de processeur, comme le 4216 d’origine, mais ils auraient fait passer le TDP à 125 W (au lieu de 100 W) et augmenter l’horloge de base de 100 MHz, ce qui implique que le processeur passera plus de temps dans sa configuration turbo. Les processeurs Xeon Gold haut de gamme comme le 6258R correspondront au Xeon 8180 Platinum actuel en nombre de cœurs.

Les rumeurs suggèrent également qu’Intel va apporter des ajustements importants aux prix de Xeon pour les aligner sur les prix HEDT de Cascade Lake. Je ne m’attendrais pas à ce que ces prix atteignent la parité – même les processeurs de serveur d’AMD ont une petite prime sur leurs pièces de station de travail, et Intel suivra le mouvement – mais nous verrons probablement une baisse de prix qui rendra ces pièces Xeon plus conformes à la réalités actuelles du marché.

Chaque fois qu’AMD publie un nouveau rapport trimestriel, le marché de l’investissement est inquiet des performances supposées de l’espace serveur. Ces nouveaux lancements, s’ils se réalisent, devraient répondre à ce genre de préoccupation. Intel ne modifie pas le prix de son SKU de serveur sur un coup de tête, et il ne réduit certainement pas les prix du processeur du centre de données sans raison. Au cours des 2,5 dernières années, AMD a proposé des processeurs de serveurs et de stations de travail dans les familles Epyc et Threadripper qui offraient des avantages significatifs par rapport à Xeon dans certaines charges de travail et les a largement concurrencés dans les performances et les performances par watt. Les prix d’Intel sont restés assez statiques. Le marché a validé cette approche et a récompensé l’entreprise avec plusieurs quartiers de monstres, donc ce n’était guère la pire tactique du point de vue d’Intel.

Si Intel ajuste ses prix maintenant, c’est parce que Epyc et Threadripper

commencent à poser un défi plus sérieux à sa part de marché. Cela ne signifie pas qu’Intel va soudainement être chassé de ces marchés, mais leur nombre de cœurs de processeur et leur prix par cœur semblent pouvoir évoluer dans la bonne direction dans quelques semaines.

