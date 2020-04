Samsung annonce Galaxy A51 et A71 pour les États-Unis, ainsi que de nouvelles offres ultra-budgétaires

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les téléphones de milieu de gamme de Samsung étaient des valeurs presque universellement mauvaises qui s’appuyaient sur le nom de Samsung plus que toute autre chose. Il y a quelques années, la société a réorganisé ses offres budgétaires dans le cadre de la série Galaxy A, très améliorée. Nous avons vu quelques-uns de ces appareils aux États-Unis, mais beaucoup d’autres sont en route. La dernière génération de téléphones de la série A arrive maintenant en Amérique, commençant à environ 100 $ et allant jusqu’à 600 $ pour l’A71 équipé de la 5G.

La nouvelle offre ultra-budgétaire de Samsung est l’A01, qui commence à 109 $. Il dispose d’un écran LCD 720p de 5,7 pouces, d’un ensemble de caméras orientées vers l’arrière de 13 / 2MP, de 2 Go de RAM, de 16 Go de stockage et d’un système sur puce Snapdragon 439 (SoC). Cela n’offrira pas une grande expérience, mais il est difficile de se plaindre du prix. L’A11 est une petite avancée par rapport à ce téléphone, au prix de 179 $. Il dispose d’un écran LCD 720p 6,4 pouces plus grand et d’un appareil photo ultra large supplémentaire à l’arrière, d’un capteur d’empreintes digitales, de 2 Go de RAM, de 32 Go de stockage et d’une puce ARM plus rapide (mais sans nom).

L’A21 grimpe à 249 $ et intègre des fonctionnalités plus premium telles que la charge rapide de 15 W sur USB-C et une baie de quatre caméras avec une principale de 16 MP avec des modules ultra larges, de profondeur et macro. Il dispose également d’un écran LCD 720p de 6,5 pouces. Encore une fois, nous ne savons pas quel SoC ce téléphone aura, mais il y aura 3 Go de RAM.

Le Galaxy A51 s’appuie sur le succès de l’A50, qui a été lancé aux États-Unis l’année dernière. Ce téléphone possède un écran OLED 1080p de 6,5 pouces avec un capteur d’empreintes digitales intégré. Il démarre également avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage avec un SoC Exynos 9611. La première version de l’A51 aux États-Unis aura la 4G LTE et coûtera 399 $. Plus tard cet été, Samsung lancera une version 5G de l’A51 pour 100 $ de plus.

Le 599 $ A71 est l’offre presque phare de Samsung avec un OLED 1080p de 6,7 pouces avec un capteur d’empreintes digitales intégré. Il a une configuration quadruple caméra similaire à l’A51 avec un capteur principal de plus haute résolution. À l’intérieur, vous obtenez 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et un SoC Exynos 980. Il accélère également la charge rapide jusqu’à 25 W. Samsung n’a confirmé que cet appareil en tant que téléphone 5G, il sera donc lancé un peu plus tard que l’A51.

Samsung prévoit de commencer à vendre les A51 et A01 demain (9 avril) sur son propre site Web et via des détaillants tiers. AT&T offrira également l’A51 à partir du mois prochain. Les autres téléphones, y compris les appareils 5G, seront lancés au cours de l’été.

Maintenant lis: