Samsung annonce le Galaxy Z Flip avec un écran en verre pliable et une «charnière dissimulée»

Samsung a lancé son événement Unpacked 2020 non pas avec le S20 mais avec le Galaxy Z Flip. Le deuxième téléphone pliable de l’entreprise est un peu moins ambitieux que le Galaxy Fold, mais c’est probablement un appareil plus souhaitable. Il a une conception de téléphone à clapet classique avec un grand écran pliable à l’intérieur. C’est comme le point de vue de Samsung sur le nouveau Moto Razr pliable, mais le Z Flip est unique grâce à son écran en verre pliable.

Lorsqu’il est fermé, le Galaxy Z Fold pourrait presque être confondu avec un nombre illimité d’appareils pré-smartphone. L’extérieur en verre lisse a une paire de caméras et un petit écran de style téléscripteur. Vous pouvez vérifier les notifications, l’heure et même prendre des selfies avec ce petit écran.

L’affichage intérieur est la vraie histoire ici. Il s’agit d’un OLED pliable de 6,7 pouces avec presque aucune lunette et une couche supérieure en verre. Tous les écrans pliables que nous avons vus jusqu’à présent avaient des couvercles en plastique parce que le verre flexible n’existait pas jusqu’à présent. Le plastique est moins cher, mais il est plus doux et plus facilement endommagé que le verre. Le Z Flip devrait avoir une résistance aux rayures similaire aux smartphones plats avec des écrans en verre.

Samsung affirme également avoir prêté attention à la charnière, qui devrait fonctionner au moins 200 000 fois. Le Galaxy Fold a connu une infiltration de poussière autour de la charnière, ce qui a retardé le lancement de plusieurs mois. La nouvelle «charnière dissimulée» est dotée d’un «bouclier en fibre» qui empêche les particules de pénétrer dans le mécanisme. Il est également à ressort afin que vous puissiez laisser le téléphone ouvert à différents angles pour ce que Samsung appelle le «mode Flex».

Samsung et Google ont travaillé à l’optimisation des applications pour le mode Flex du Z Flip. Par exemple, vous pouvez poser le téléphone et vous éloigner pour capturer un selfie, puis balayer les photos en utilisant uniquement la moitié supérieure de l’écran pour les afficher. L’application YouTube peut également restreindre la vidéo à la moitié supérieure, réservant le bas aux commentaires.

Samsung a lancé le Galaxy Fold à un prix obscène de 2000 $, mais le Z Flip est un peu moins à 1380 $. C’est encore plus que le Galaxy S20 Ultra, et ce téléphone n’aura probablement pas les mêmes spécifications. Samsung n’a pas confirmé les spécifications, mais des fuites ont indiqué un Snapdragon 855 au lieu du 865. Nous savons que ce n’est pas un téléphone 5G, ce qui suggère que Samsung s’en tient à la puce de l’année dernière. Il sera lancé ce vendredi 14 février.

