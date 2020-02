Samsung dit que les nouveaux OLED émettent moins de lumière bleue et sont «optimisés pour la 5G»

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Samsung est toujours à la pointe de la technologie d’affichage OLED – chaque smartphone phare qu’il lance établit de nouveaux records en termes de luminosité, de précision des couleurs, etc. Maintenant, Samsung a annoncé une nouvelle génération de panneaux OLED qui émettent moins de lumière bleue. Oh, ils sont également optimisés pour la 5G, quoi que cela signifie. Et aussi près que nous pouvons dire, cela ne signifie littéralement rien.

Nous avons été avertis des dangers de la lumière bleue des écrans pendant des années, mais les recherches à ce sujet ont toujours été au mieux discutables. Nous commençons maintenant à entendre que les «modes de nuit» utilisés par la plupart des smartphones pour améliorer le sommeil peuvent en fait être pires pour vous. Pourtant, la plupart des fabricants de smartphones sont toujours dans l’état d’esprit «lumière bleue mauvaise», et Samsung affirme que ses nouveaux panneaux OLED émettent 70% de lumière bleue en moins que les précédents.

La nouvelle technologie de panneau OLED n’émet que 6,5% de lumière bleue contre 7,5% dans les modèles de dernière génération. C’est également environ 70% de moins que les panneaux LCD actuels, qui émettent plus de lumière bleue en raison de leur technologie de rétro-éclairage. Samsung affirme que le panneau a obtenu la certification «Eye Care Display» de SGS en Suisse.

Samsung affirme également que ses nouveaux écrans sont «optimisés pour la 5G». Vous pensez probablement que les OLED n’ont rien à voir avec la 5G, et vous avez raison. La connexion aux réseaux mobiles 5G est au mieux ténue, mais Samsung fait tout ce qui est en son pouvoir pour intégrer la 5G dans la discussion. Son angle est que ces écrans sont meilleurs que d’autres, et la 5G peut (théoriquement) fournir des médias et des jeux en streaming de meilleure qualité. C’est techniquement vrai, mais cela n’a pas d’importance sur un écran de la taille d’un téléphone.

Il y a un élément de ces nouveaux écrans qui pourrait réellement améliorer votre expérience mobile. Les derniers OLED de Samsung ne nécessiteront que 1,3 W de puissance, contre 1,5 W pour les anciennes versions. Cela représente une réduction de 15% de la consommation d’énergie, ce qui pourrait aider à compenser le drain supplémentaire des taux de rafraîchissement élevés, comme on le voit sur le Galaxy S20 Ultra.

Samsung utilise toujours les «anciens» OLED avec plus de lumière bleue dans sa nouvelle gamme de smartphones S20, qui commencera à être livrée la semaine prochaine. Cependant, vous pouvez vous attendre à ce que cette nouvelle technologie d’affichage trouve son chemin dans les lancements fin 2020 de l’entreprise, et nous en entendrons probablement plus sur les améliorations de la lumière bleue lorsque cela se produira.

