Sans un, cette vidéo montre combien vous crachez quand vous parlez – .

Le CDC recommande maintenant que tout le monde porte un masque facial lorsqu’il est à l’extérieur de la maison afin d’aider à contrôler la propagation du coronavirus COVID-19 – c’est-à-dire, s’il est incapable de respecter les directives de distanciation sociale de rester à six pieds des autres personnes en public.

Une vidéo publiée dans le New England Journal of Medicine montre pourquoi les masques faciaux sont si importants. D’une part, ils protègent les autres de toutes les particules que nous ne réalisons pas que nous émettons de notre bouche en parlant.

Tous ceux qui travaillent chez Walmart ou Sam’s Club doivent désormais porter un masque facial pendant leur quart de travail, une mise à jour d’une politique qui stipulait auparavant que les masques étaient facultatifs. Mais cela ne s’étend pas seulement aux travailleurs sur le terrain – il en va de même pour tous ceux qui travaillent dans les centres de distribution et de distribution de Walmart, ainsi que dans ses bureaux.

Ce changement opéré ces derniers jours par le plus grand détaillant de briques et de mortier au monde fait suite à une recommandation similaire des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui stipule désormais que les «couvre-visages en tissu» sont recommandés pour tout le monde en dehors de leur maison lorsque «D’autres mesures de distanciation sociale sont difficiles à maintenir.» Pour l’anecdote, je suis sorti de la maison certains ces derniers jours, et l’utilisation du masque facial ne semble toujours pas être très répandue (il y a bien sûr de nombreuses raisons à cela, telles que les conseils changeants et confus des responsables de la santé au début, au début de la crise des coronavirus). Mais si vous voulez voir une visualisation assez simple et simple de la raison pour laquelle il est important pour tout le monde de porter des masques faciaux en ce moment, cette vidéo du New England Journal of Medicine devrait clarifier les choses.

La vidéo ci-dessous utilise des lasers pour éclairer la mesure dans laquelle nous expulsons tous les particules (d’accord, crachons) lorsque nous parlons. Même quand nous ne pensons pas le faire. Et non seulement cela, mais vous le faites plus vous parlez fort. Cliquez sur lire la vidéo ci-dessous, et regardez ce qui se passe lorsque vous portez un masque:

“Le fait de parler génère des gouttelettes de liquide buccal dont la taille varie considérablement, et ces gouttelettes peuvent héberger des particules virales infectieuses”, lit-on dans le journal. «Alors que les grosses gouttelettes tombent rapidement au sol, les petites gouttelettes peuvent se déshydrater et s’attarder comme des« noyaux de gouttelettes »dans l’air, où elles se comportent comme un aérosol et augmentent ainsi l’étendue spatiale des particules infectieuses émises.»

Fait intéressant, l’article poursuit en soulignant qu’il a constaté que le nombre de particules émises pendant la parole semble augmenter chaque fois que vous parlez plus fort. Bien que la revue explique qu’une étude a révélé que les gouttelettes sont un peu plus petites que celles que nous émettons lorsque nous toussons ou éternuons, leur nombre est au moins comparable, que la personne parle ou tousse. Comme le montre la vidéo ci-dessus, cependant, c’est ce qui est si nuancé à propos du port d’un masque, et pourquoi il peut être un peu contre-intuitif d’en porter un.

La personne moyenne pourrait penser: “Je ne suis pas malade, alors pourquoi dois-je en porter un?” Mais mon masque n’est pas censé me protéger – c’est pour vous. Et le masque que vous portez me protège également de toutes ces particules émises pendant la parole qui pourraient très bien inclure le coronavirus.

