SAS Global entre dans le statut de faillite

WASHINGTON – La startup à court de liquidités Sky and Space Global a transféré le contrôle de la société le 6 avril à un cabinet d’expertise comptable afin de préserver une partie ou la totalité de ses activités.

La startup Internet des objets, qui avait espéré déployer une constellation de 200 cubesats, a déposé une demande de «gestion volontaire», une procédure de mise en faillite en Australie où elle est cotée en bourse.

Les entreprises australiennes peuvent déposer une demande d’administration volontaire en cas d’insolvabilité comme alternative à la liquidation. Le processus de cinq à six semaines implique la mise en place d’un administrateur – SAS Global a choisi Hall Chadwick Chartered Accountants de Sydney, Australie – pour rencontrer les créanciers et définir un cours pour la société en péril.

Sky and Space Global, dans un bref avis à la Bourse australienne, a annoncé qu’elle organiserait une réunion avec les créanciers au plus tard le 14 avril. La société n’a donné aucune explication des raisons de ses lacunes financières.

Sky and Space Global avait levé 47 millions de dollars australiens (29,1 millions de dollars) en capitaux propres, selon une présentation aux investisseurs de janvier. À l’époque, l’entreprise cherchait à recueillir 14,2 millions de dollars pour construire et lancer les huit premiers satellites.

Sky et Space Global sont entrés dans l’administration volontaire un jour après qu’une autre startup australienne d’internet des objets, Myriota, a annoncé l’achèvement d’une série B de 19,3 millions de dollars pour financer une constellation de 25 petits satellites.

Le PDG de Myriota, Alex Grant, a déclaré que la société avait commencé à collecter des fonds avant que la pandémie de coronavirus n’affecte les marchés mondiaux, ce qui rend difficile l’obtention de nouveaux investissements.

Les investisseurs en capital-risque et les investisseurs en private equity envisagent rarement de nouveaux investissements au milieu de la pandémie de coronavirus, a déclaré Chris Quilty, fondateur de Quilty Analytics, lors d’un webinaire SpaceNews le 7 avril.

“Ils regardent principalement leur portefeuille existant et essaient de sauver leurs entreprises existantes – et de décider qui vit et qui décède”, a-t-il déclaré.

Sky and Space Global a lancé trois prototypes de satellites en 2017. La firme prévoyait de lancer des satellites de qualité service au début de 2021, mais n’a pas levé de fonds pour le faire.