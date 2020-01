Satellites en guerre: une semaine de tensions américano-iraniennes résument la dépendance militaire à l’égard de l’espace

C’est une vérité souvent répétée que les forces armées des États-Unis dépendent largement des ressources spatiales pour presque tous les aspects des opérations militaires.

Les frappes de drones militaires américains qui ont tué le major général iranien Qasem Soleimani le 3 janvier et l’attaque de missiles balistiques de représailles de l’Iran sur des bases américaines en Irak quelques jours plus tard étaient une illustration frappante du rôle critique des satellites.

Les satellites dans l’espace servent aux yeux, aux oreilles, aux réseaux et aux chronométreurs mondiaux des forces américaines. Les drones de l’US Air Force qui ont tiré les missiles et les armes elles-mêmes étaient guidés par des satellites GPS. L’évaluation post-grève des dommages et des pertes a été rendue possible grâce aux satellites de télédétection. Lorsque l’Iran a répondu avec un barrage de missiles à courte portée visant des installations américaines en Irak, un vaisseau spatial d’alerte précoce américain qui détecte la signature thermique générée par un lancement de missile a alerté les opérateurs au sol.

Les satellites de communication – un mélange d’actifs appartenant au gouvernement américain et commerciaux – permettent aux forces de parler, de transmettre des données et d’exécuter le commandement et le contrôle. Les satellites météorologiques fournissent des informations météorologiques détaillées afin que les commandants puissent évaluer l’impact des conditions météorologiques sur les opérations.

Les opérations militaires américaines au Moyen-Orient sont supervisées par le Commandement central américain, basé à Tampa, en Floride. Mais la responsabilité de veiller à ce que les satellites soient prêts et capables de fournir des services aux forces américaines incombe au U.S. Space Command, le plus récent commandement militaire des combattants, dont le siège se trouve actuellement à Peterson Air Force Base, dans le Colorado.

“Nos ressources spatiales sont entièrement intégrées et synchronisées avec toutes les opérations conjointes, y compris le Commandement central américain, car les capacités spatiales sont essentielles au succès sur le champ de bataille.”, A déclaré le porte-parole du Commandement spatial américain, le colonel David Westover, dans un communiqué à SpaceNews.

“NOUS. Le Commandement spatial prend en charge toutes les missions mondiales en fournissant des effets spatiaux directement à nos combattants », a-t-il déclaré. Le commandement exploite des capacités d’alerte et de détection de missiles “pour protéger la nation, notre personnel déployé et les forces alliées”, a déclaré Westover.

Il vaut la peine de revenir sur la façon dont les satellites sont devenus des atouts clés pour les militaires. Un rapport de la RAND Corp. note que l’administration Eisenhower a mis des satellites en orbite en réponse au besoin d’une capacité de surveiller les développements militaires en Union soviétique, en particulier les forces nucléaires. Pendant les deux premières décennies de l’ère spatiale, la grande majorité des satellites, américains et soviétiques, ont été consacrés à des missions stratégiques – reconnaissance, surveillance, communications et surveillance de l’environnement.

Mais dans les dernières décennies de la guerre froide, les États-Unis ont commencé à utiliser des services spatiaux pour soutenir les opérations militaires conventionnelles. Au fil du temps, l’espace est devenu un pivot essentiel, une tendance qui est devenue évidente pendant la guerre du golfe Persique de 1991, lorsque les ressources stratégiques nationales ont été chargées de soutenir les opérations de combat conventionnelles à grande échelle.

«Les satellites de reconnaissance ont été redéfinis à partir de missions stratégiques, et leurs produits ont été rendus plus largement accessibles aux commandants de théâtre et à leur personnel», indique le rapport RAND. «Les données des satellites de surveillance stratégique ont été utilisées pour avertir des attaques de missiles Scud et soutenir les efforts de la coalition pour traquer et détruire les lanceurs.»

Les satellites de communications militaires, initialement conçus pour soutenir le commandement et le contrôle des forces nucléaires, ont été déplacés et reconfigurés pour fournir une bande passante aux unités de combat conventionnelles. Et lorsque cette capacité a été entièrement souscrite, le ministère de la Défense a loué des chaînes sur des satellites commerciaux.

“La guerre du golfe Persique était un événement de seuil dans les opérations spatiales militaires américaines”, indique le rapport. «Ayant découvert le vaste potentiel de l’espace pour soutenir les opérations militaires conventionnelles dans les conflits futurs, la communauté de défense américaine a commencé des efforts concertés pour modifier les systèmes spatiaux existants et en développer de nouveaux pour soutenir les utilisateurs tactiques. Dans les années qui ont suivi, un large éventail de technologies innovantes a été développé en utilisant les données des ressources spatiales. »

Après que le GPS a atteint sa pleine capacité opérationnelle en 1995 avec 24 satellites en orbite, une toute nouvelle classe d’armes de précision a émergé, des bombes gravitationnelles aux missiles de croisière, en utilisant les données GPS pour les guider vers leurs cibles. De plus, les véhicules militaires terrestres, aériens et maritimes ont commencé à utiliser des systèmes GPS pour la navigation.

