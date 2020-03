SDA évalue le cloud computing pour la vitesse et la flexibilité

WASHINGTON – La Space Development Agency (SDA) évalue comment le cloud computing pourrait renforcer sa campagne pour identifier et suivre rapidement les missiles.

«Nous croyons à la prolifération pour la détection et les communications», a déclaré Joy Stein, responsable de la couche de suivi SDA, lors de la conférence Satellite 2020 ici. «C’est l’une des raisons pour lesquelles je pense que nous nous dirigerons vers les capacités de cloud computing.»

La détection et le suivi des missiles sont l’une des tâches principales de SDA. L’agence sollicite des offres et rédige des plans pour lancer des satellites afin d’identifier des cibles, de suivre des missiles avancés et de partager les informations recueillies.

Les capteurs de suivi des missiles “créent un grand nombre de données qui doivent être traitées très rapidement et diffusées jusqu’au bord tactique”, a déclaré Stein. «Ramener toutes ces données à [the continental United States] crée un goulot d’étranglement et des latences inutiles. »

En général, les organisations accélèrent le flux de données en rapprochant le traitement du site de collecte ou de la destination. De plus en plus, les satellites équipés de capteurs spatiaux effectuent certains traitements de données à bord.

“Peu importe que le traitement soit effectué à bord du vaisseau spatial ou chez l’utilisateur”, a déclaré Stein. “C’est probablement une combinaison des deux.”

Une des choses qui rend le traitement des données sur le terrain attrayant est le nombre de fournisseurs et de services cloud commerciaux disponibles, a déclaré Stein.

Le cloud computing peut également offrir de la flexibilité.

“Il existe de nombreuses opportunités que nous n’avons pas encore pleinement exploitées du point de vue spatial”, a déclaré Stein. «Le cloud computing est l’une de ces architectures qui vous donne la flexibilité de continuer à affiner les données que vous fournissez, comment elles sont traitées et où elles vont.»

Avec toute architecture informatique, la cybersécurité est une préoccupation.

“Le défi de la sécurité va toujours se profiler et est en constante évolution”, a déclaré Stein. “Comment pouvons-nous continuer à devancer ces menaces et ces défis?”