Se débarrasser des traînées d’avion pourrait aider à sauver la planète – .

En ce qui concerne les véhicules qui ont un impact grave sur l’environnement, nous pensons tous immédiatement aux voitures et camions à gaz, mais les avions de passagers peuvent également avoir un impact significatif sur l’environnement. Les jets de passagers peuvent avoir un impact sur notre planète en produisant ces lignes blanches vaporeuses appelées traînées que nous voyons si souvent traverser le ciel.

Maintenant, un nouvel effort de recherche axé sur la réduction de l’impact environnemental de ces avions a révélé que de très petits changements pourraient avoir un impact positif énorme, réduisant les dommages causés par les avions de passagers.

Vous n’imaginez peut-être pas que les traînées pourraient avoir beaucoup d’impact sur la planète, mais la science dit le contraire. Les sentiers eux-mêmes sont constitués de vapeur d’eau qui gèle rapidement, formant une sorte de nuage de glace qui reste suspendu pendant une durée importante.

Comme les nuages ​​artificiels, ils empêchent la lumière du soleil de remonter à la surface mais agissent également comme un isolant, emprisonnant la chaleur qui serait autrement perdue dans l’espace. Si nous pouvions trouver un moyen de parcourir les mêmes routes sans produire ces sentiers, l’environnement en bénéficierait et les chercheurs pensent qu’ils ont la réponse.

Dans la nouvelle étude, publiée dans Environmental Science & Technology, les chercheurs suggèrent que de petits ajustements de l’altitude des avions de ligne commerciaux pourraient avoir un impact considérable sur leur capacité à produire des traînées. Un avion qui produit des traînées pourrait immédiatement cesser de les produire s’il volait légèrement plus haut ou plus bas. En fait, un changement d’altitude de seulement quelques milliers de pieds peut faire la différence.

La meilleure partie est que tous les vols ne seraient pas affectés par ce changement. Comme le rapporte CNN, seulement environ 2% de tous les vols réguliers devraient être modifiés de cette manière afin de limiter considérablement l’impact environnemental du transport aérien commercial.

Bien que de tels changements pourraient compliquer le travail des contrôleurs aériens dans une faible mesure et nécessiteraient probablement le développement de nouvelles technologies pour détecter et relayer les conditions atmosphériques afin que les pilotes sachent où voler pour éviter les traînées, les avantages pourraient être énormes.

Source de l’image: Geoffrey Swaine / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

