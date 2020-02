Sea Launch Platform quitte la Californie • Hispasat booste les finances de Red Eléctrica

MEILLEURES HISTOIRES

Le lanceur mobile Odyssey de Sea Launch a été chargé sur un cargo, le Xin Guang Hua, pour être transporté depuis la Californie. La rampe de lancement de 46 000 tonnes, utilisée pour la dernière fois en 2014, devrait arriver près de Vladivostok, en Russie, en mars. La société d’aviation russe S7 Group a finalisé l’achat de Sea Launch en 2018. [Gazettes/TASS/@MXSOCAL]

EchoStar, Khosla Ventures et le fondateur de OneWeb, Greg Wyler, ont investi 24 millions de dollars supplémentaires dans Tarana Wireless, une startup californienne développant une technologie pour les liaisons sans fil longue distance. Tarana a déclaré que les fonds contribueront à développer un réseau de démonstration dans la Silicon Valley qui relie plusieurs sites jusqu’à 15 kilomètres de distance à l’aide d’un seul émetteur, beaucoup sans ligne de visée directe. Tarana a déclaré que les investisseurs se sont engagés à fournir 36 millions de dollars supplémentaires en actions jusqu’en octobre. [Tarana Wireless]

La compagnie d’électricité espagnole Red Eléctrica affirme que son acquisition d’Hispasat fait grimper les bénéfices. Red Eléctrica a réalisé un bénéfice de 718 millions d’euros (780,1 millions de dollars) sur 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, en hausse de 3% par rapport à l’année précédente. Hispasat a contribué 33 millions d’euros au bénéfice de 1,58 milliard d’euros de Red Electrica avant intérêts, impôts et amortissements. L’acquisition d’Hispasat a été conclue en octobre et a ajouté 200 personnes au nombre d’employés de Red Electrica, qui comptait 2056 employés à la fin de 2019. [Red Eléctrica]

PLUS D’HISTOIRES

General Atomics a utilisé un observatoire au sol pour tester une liaison laser optique avec un satellite géostationnaire. Le test a montré comment le terminal laser LCT 135 de Tesat-Spacecom pouvait connecter des drones avec une capacité 300 fois supérieure aux liaisons radioélectriques traditionnelles. General Atomics a déclaré que le test était une «étape critique» pour équiper les avions de communications à large bande passante qui évitent le brouillage ou la détection par des adversaires. [FlightGlobal]

Lockheed Martin acquerra les actifs de technologie satellite de Vector après qu’aucune offre concurrente n’ait été soumise. Les avocats chargés de la faillite de Vector au titre du chapitre 11 ont déclaré lundi qu’ils n’avaient reçu aucune offre éligible pour la technologie GalacticSky avant la date limite du 21 février, et ainsi Lockheed les achèterait avec son offre de «cheval de traque» de 4,25 millions de dollars. Une start-up, NewSpace Networks, avait proposé de soumissionner sur les actifs, mais un tribunal a rejeté une demande de prolongation du délai de soumission afin de pouvoir ainsi faire preuve de plus de diligence. Vector a déposé son bilan en décembre dernier. [SpaceNews]

La société néerlandaise d’antennes Celestia a reçu une subvention de 2,5 millions de livres (3,2 millions de dollars) pour développer une antenne à écran plat pouvant relier les avions au Wi-Fi par satellite. Scottish Enterprise, l’agence nationale écossaise de développement économique, a octroyé la subvention, qui devrait créer 18 emplois en Écosse. La filiale britannique de Celestia a déclaré qu’elle ouvrirait initialement ses portes à l’Université Heriot-Watt à Édimbourg, alors qu’elle identifierait un site écossais permanent. Celestia a déclaré que son antenne à écran plat utilisera une technologie de réseau en phase, permettant des liaisons entre satellites sur différentes orbites. [Celestia]

L’industrie australienne des lancements émergents indique qu’il existe un certain nombre de façons pour le gouvernement australien de les soutenir. Lors d’une récente conférence, les entreprises développant des lanceurs et des spatioports commerciaux ont déclaré que le gouvernement pouvait aider à rationaliser le processus réglementaire et s’engager à acheter des services australiens de la même manière que le gouvernement américain procède aux lancements auprès des entreprises nationales. Ils ont également suggéré qu’une «mission nationale d’éclaircissement» comme un petit orbiteur lunaire pourrait aider à promouvoir l’industrie spatiale globale du pays. [SpaceNews]

Eutelsat Communications a sélectionné Satellite Mediaport Services (SMS Teleport) pour fournir des services de diffusion de secours. SMS Teleport, situé à Rugby, au Royaume-Uni, assurera une diffusion 24/7 du satellite Eutelsat 8 West B aux téléspectateurs du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. SMS Teleport est connecté via plusieurs liaisons fibre optique au téléport d’Eutelsat Rambouillet à Paris, qui fournit la liaison principale à Eutelsat 8 West B. [DigitalTVEurope]

SpaceX recueille 250 millions de dollars supplémentaires. Le cycle, qui devrait se terminer le mois prochain, valoriserait la société à 36 milliards de dollars, contre 33,3 milliards de dollars lors de son cycle précédent l’an dernier. L’entreprise n’a pas commenté la ronde de financement ni la façon dont elle utilisera l’argent. La société a plusieurs projets à forte intensité de capital en cours, y compris sa constellation de satellites Starlink et son système de lancement de nouvelle génération Starship, qui nécessiteront probablement plus de 250 millions de dollars cette année pour continuer. [CNBC]