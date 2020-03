Seasonic dévoile son alimentation PC avec un système de câbles modulaire repensé

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Au cours des années passées, toutes les alimentations pour PC avaient un nid de câbles de rats qui alimentaient votre ordinateur. Si vous n’aviez pas besoin de tous ces câbles, vous deviez essayer de les ranger quelque part. Quiconque a passé du temps à fouiller dans les ordinateurs au fil des ans sait que la conception de l’alimentation n’a pas beaucoup changé. Bien sûr, les conceptions modulaires sont devenues courantes pour le matériel amateur, mais Seasonic essaie quelque chose d’un peu différent. Son nouveau bloc d’alimentation SSR-750FA Connect possède toutes les connexions modulaires sur une unité distincte qui se connecte à l’alimentation elle-même via un seul câble.

Une alimentation modulaire comprend généralement des câbles amovibles, chacun se connectant au boîtier PSU. Cela peut être plus esthétique car il y a moins de câbles inutilisés à cacher. Cependant, tout le monde n’a pas de fenêtre dans son boîtier PC. Il existe également une raison plus fonctionnelle pour les conceptions modulaires. Ces câbles inutilisés peuvent entraver la circulation de l’air et rendre votre système plus chaud. Le PSU Seasonic Connect accomplit ces deux exploits d’une manière nouvelle.

Le bloc d’alimentation lui-même est une unité de 750 W avec une certification d’efficacité 80 Plus Gold. C’est assez de puissance pour presque toutes les configurations, même celles avec plusieurs cartes graphiques. Il a également un contrôleur de boîte hybride qui maintient l’appareil complètement silencieux jusqu’à 40% de charge. Ce qui distingue le PSU Connect, c’est le boîtier de la prise secondaire. Cette partie haute et mince se fixe à votre boîtier derrière la carte mère avec un seul faisceau de câbles menant à l’alimentation. Une série d’aimants le maintient en place, et il a des LED RVB, bien sûr que oui.

Tous les câbles modulaires se branchent sur le connecteur secondaire, vous permettant de les alimenter jusqu’à la carte mère sans encombrement. Seasonic a également pu raccourcir les câbles car la plupart d’entre eux n’ont qu’à jeter un œil sur le bord de la planche. De nombreux boîtiers ont des ouvertures d’acheminement des câbles pour rendre cela encore plus facile.

Seasonic n’a pas confirmé la tarification ou la disponibilité de la PSU Connect, qu’elle taquine depuis un certain temps. Vous paierez probablement une prime pour le nouveau système modulaire, mais Seasonic a une bonne réputation dans les alimentations. Cependant, ce concentrateur Connect est assez grand – il ne rentrera probablement pas dans les petits cas. Vous devrez prendre quelques mesures avant de vous calmer.

