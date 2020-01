Sécurisez votre réseau Wi-Fi domestique avec ces rabais incroyables sur les routeurs

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Internet peut être un endroit dangereux, surtout si vous utilisez des réseaux non protégés. Cependant, votre propre réseau Wi-Fi domestique peut être tout aussi vulnérable aux menaces malveillantes. C’est pourquoi votre maison a besoin d’un routeur sécurisé qui vous protégera pendant que vous surfez sur le Web, nous avons donc conclu quatre offres incroyables sur les routeurs qui peuvent assurer la sécurité de vos appareils.

Routeur modem câble Wi-Fi NetGear Nighthawk AC1900 (remis à neuf)

La série NetGear Nighthawk propose certains des routeurs les plus populaires du marché, et ce modèle AC1900 en particulier offre des vitesses allant jusqu’à 960 Mbps, quelle que soit la fréquentation de votre réseau. Cela suffit pour une utilisation intensive d’Internet, comme les jeux en ligne et le streaming vidéo 4K. Mieux encore, ce modèle remis à neuf est en parfait état, vous obtenez donc un routeur comme neuf avec une remise énorme!

PDSF: 269,99 $Prix ​​de vente: 99,99 $

Anonabox PRO Tor & VPN Router

Vous ne pouvez jamais être trop en sécurité lorsque vous naviguez sur le Web, nous vous recommandons donc d’utiliser un VPN en tandem avec votre réseau domestique. Heureusement, l’Anonabox PRO vous permet de faire les deux sans avoir à télécharger de logiciel supplémentaire. Avec Anonabox PRO, vous pouvez masquer vos habitudes de navigation à votre FAI en utilisant un VPN et naviguer sur le Web gratuit sur le réseau Tor.

PDSF: 119,99 $Prix ​​de vente: 84,99 $

La maison moderne peut prendre en charge des dizaines d’appareils, il est donc difficile de les détecter lorsqu’un seul appareil agit de manière suspecte. Avec une configuration Wi-Fi domestique Gryphon, non seulement vous obtenez des vitesses ultra-rapides AC3000, mais vous pourrez également suivre tous les appareils sur votre réseau et couper l’accès si l’un d’eux agit de manière suspecte. Gryphon est également livré avec une liste noire de sites Web dangereux, une protection contre les logiciels malveillants et les ransomwares, et 18 mois de protection réseau avancée gratuite.

PDSF: 257 $Prix ​​de vente: 229,99 $

Les routeurs ne peuvent offrir qu’une telle couverture, quelle que soit leur puissance. Si vous avez une maison particulièrement grande, ne cherchez pas plus loin que ce pack d’extensions Wi-Fi Bearifi pour maximiser votre couverture. Il dispose d’un point d’accès AC1200 et d’un satellite maillé qui sont compatibles avec votre routeur actuel et peuvent étendre votre portée Wi-Fi pour éliminer les zones mortes dans toute votre maison.

PDSF: 139,97 $Prix ​​de vente: 129 $

