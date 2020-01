Selon 45th Space Wing, le calendrier de lancement chargé de Starlink est réalisable

La 45e Escadre spatiale avait prévu de soutenir 48 lancements d’ici 2023, mais la croissance rapide des missions Starlink signifie que l’objectif pourrait être atteint en 2020.

WASHINGTON – La 45e Escadre spatiale de l’US Space Force se prépare à une forte augmentation des activités de lancement entraînée par les déploiements de satellites Starlink par SpaceX, avec pas moins de 22 missions prévues pour 2020.

L’aile, qui exploite la station de Cap Canaveral Air Force et la chaîne de l’Est sur la côte de la Floride, a soutenu 18 lancements en 2019 et en prévoit jusqu’à 48 en 2020, a déclaré le porte-parole de la 45e Escadre spatiale Jim Williams à SpaceNews.

L’aile est prête à gérer une augmentation aussi rapide des lancements, a déclaré Williams. Il y a trois ans, les responsables se sont fixé pour objectif de pouvoir soutenir 48 lancements par an. Ils avaient prévu d’atteindre ce nombre d’ici 2023, mais la croissance rapide des missions Starlink cette année signifie que l’objectif pourrait être atteint en 2020.

Williams a averti que beaucoup de choses pourraient changer au cours de l’année, ce qui pourrait réduire le nombre de lancements, mais l’aile se prépare néanmoins pour une année 2020 chargée.

Une prévision de 48 lancements comprendrait des missions Starlink ainsi que des lancements de satellites de sécurité nationale, des missions commerciales et de la NASA effectuées par SpaceX et United Launch Alliance. Le test comprend également des essais de missiles balistiques de l’unité de test des munitions navales à l’appui des sous-marins Trident de la Marine et du programme de missiles balistiques de la flotte du Royaume-Uni. Williams a déclaré que ce sont des projections approximatives et que les lancements sont susceptibles de se déplacer sur et en dehors du calendrier au cours de l’année.

Le premier lancement de 2020 a eu lieu le 6 janvier avec SpaceX mettant en place un troisième lot de 60 satellites Starlink qui fournira un accès Internet haut débit à haut débit. Le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, a tweeté après le lancement que les services Starlink seront disponibles dans le nord des États-Unis et au Canada après l’achèvement d’au moins quatre autres déploiements de 60 satellites. Après 22 lancements, l’entreprise serait en mesure d’offrir le service dans le monde entier.

Le président et chef de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré le mois dernier à la presse que la société fabriquait sept satellites par jour dans ses installations de Kent, Washington. Les terminaux utilisateurs sont toujours en production à faible débit dans l’usine de SpaceX à Los Angeles.