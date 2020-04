Selon les rumeurs, Apple construirait un processeur Mac basé sur ARM pour 2021

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il y a de (nouvelles) rumeurs selon lesquelles Apple serait en train de construire un processeur basé sur ARM destiné à ses produits Mac, et cette fois, ils contiennent plus de détails que ce n’est généralement le cas.

Chaque fois que nous parlons du passage d’Apple de x86 et plus à ses propres processeurs ARM – et nous en parlons un peu ces jours-ci – je me souviens de la façon dont la société a géré sa transition PowerPC-x86 il y a plus de dix ans. Plus précisément, Apple a choisi de commencer la conversion en x86 ans avant de lancer un système d’exploitation basé sur la norme. Lorsque le moment est venu d’appuyer sur la gâchette, l’entreprise avait déjà fait beaucoup de travail. Il a fallu encore quelques années pour migrer sur la base de code et les fournisseurs tiers, mais Apple a commencé le projet bien avant son introduction dans le monde.

Maintenant, Apple a un projet qui porte le nom interne de «Kalamata» et cherche à lancer au moins un système ARM basé sur l’A14 Bionic SoC en 2021, rapporte Bloomberg. Soi-disant, le nouveau système utilisera le nœud 5 nm de TSMC (ce qui n’est pas surprenant, car nous nous attendons à ce que Apple l’adopte pour l’A14 dans l’iPhone cet automne), et les explications habituelles sont données pour expliquer pourquoi Apple prend cette décision: il veut contrôler plus de ses propre destin matériel et garder plus de profits de ses ventes de produits.

Ce qui est nouveau, cependant, ce sont certains des détails que nous obtenons. Cette nouvelle puce contiendrait huit noyaux haute performance (Firestorm) et quatre noyaux haute efficacité (Icestorm). Apple envisagerait à l’avenir des systèmes avec plus de 12 cœurs. Bloomberg pense qu’il s’agit principalement d’un système moins performant plutôt que de quelque chose destiné à rivaliser avec le haut de gamme d’Intel, et qu’il fonctionnera sous macOS, pas iOS.

Le lien entre Kalamata et l’ancienne transition OS X PPC-x86 était le temps passé par Apple à le faire et l’existence de projets internes pour déplacer OS X vers x86 depuis le moment où le projet était en version bêta. Apple affirme avoir commencé à pousser sérieusement à la construction d’un processeur basé sur ARM en 2018, ce qui correspond à un calendrier similaire.

Après cela, il n’y a pas beaucoup de nouveaux détails dans l’histoire. Ces nouveaux processeurs contiendraient évidemment plus de cœurs que tout ce que Intel expédie dans le bas de gamme, mais nous devrons voir à quoi ressemble l’IPC réel pour mesurer les performances réelles. Il y a aussi la question de savoir si Apple tenterait de lancer une nouvelle gamme de produits spécifiques autour de l’appareil, ou s’il s’agirait d’un nouveau membre des familles MacBook existantes. La société pourrait honnêtement aller dans les deux sens, peut-être avec un appareil qui a essayé de brouiller la frontière entre tablette et iPad encore plus que l’iPad Pro existant.

Il n’est pas clair si Windows pour ARM fonctionnerait sur cet appareil. Windows a pu fonctionner sur Mac depuis la transition x86, et Windows pour ARM pourrait théoriquement le faire également, bien qu’il faudrait une coopération entre Microsoft et Apple pour que cela se produise. Nous ne savons pas non plus quel type d’émulation x86 sera disponible sur le nouveau système, le cas échéant. Tous ces facteurs peuvent influer sur la quantité de logiciels disponibles pour le système et sur sa popularité auprès des consommateurs.

