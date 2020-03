Sen engage NanoAvionics pour construire des satellites EarthTV

SAN FRANCISCO – Sen, une startup britannique, a attribué au fabricant de satellites lituanien NanoAvionics un contrat pour la construction de cinq nanosatellites pour capturer des vidéos ultra-haute définition depuis l’espace.

Chacun des 16 cubesats sera équipé de caméras pour créer EarthTV, un service de streaming vidéo pour «informer, éduquer et inspirer l’humanité», a déclaré Charles Black, fondateur et PDG de Sen, à SpaceNews. “La vidéo fournit un type de données différent de ce qui est actuellement disponible sur le marché de l’observation de la Terre. Il fournit des informations sur notre monde en constante évolution. »

Sen a été fondée en 2014 pour développer une technologie de streaming vidéo pour les satellites. Sen prévoit d’offrir son service vidéo gratuitement aux particuliers et d’offrir des services premium aux entreprises et autres organisations.

La société a lancé ses six premières caméras ultra-haute définition en 2019 en tant que charges utiles hébergées sur un satellite commercial. En orbite, les caméras orientables ont capturé des vidéos de leur hôte satellite et de la Terre.

«Nous avons démontré avec succès comment notre système peut capturer, enregistrer et diffuser des vidéos 4K ultra-haute définition depuis l’espace», a déclaré Black. “Nous explorons un certain nombre d’opportunités pour plus de missions de caméras avec les principaux engins spatiaux intéressés à déployer des caméras pour l’auto-inspection.”

Dans le cadre d’un contrat d’une valeur non divulguée, NanoAvionics fabriquera des bus cubesat à 16 unités et les intégrera à la charge utile de Sen dans son usine européenne de fabrication et de recherche à Vilnius, en Lituanie. Simera Sense, d’Afrique du Sud, fabrique des caméras ultra-haute définition pour les satellites. Chaque satellite capturera des images ultra-haute définition de 1,5 mètre, 10 mètres, 50 mètres et grand angle, a déclaré Black, qui a créé une startup de cloud computing avant de fonder Sen.

Sen prévoit de lancer le premier satellite EarthTV en 2021, suivi de quatre autres en 2022.

“Nous sommes ravis d’avoir choisi NanoAvionics parce que nous pensons qu’ils sont innovants sur le plan technique et ont un héritage de vol substantiel”, a déclaré Black.

Sen et NanoAvionics mènent une étude pour déterminer le nombre de satellites à lancer dans la constellation EarthTV. Black a proposé une estimation approximative d’une centaine de satellites.

Pour obtenir des images mises à jour toutes les heures sur la majeure partie de la surface de la Terre, Sen aurait besoin d’environ 50 satellites “mais nous voulons faire mieux que cela”, a déclaré Black.

Les premiers utilisateurs du service vidéo Sen devraient être des projets soutenus par le gouvernement et axés sur les catastrophes naturelles et la migration humaine, a déclaré Black.

Sen développe une plate-forme de données open source «pour inciter les développeurs d’applications et d’analyses du monde entier à voir ce qu’ils pourraient faire avec les données», a déclaré Black. “Nous partagerons les revenus des analyses et des applications développées à l’aide de nos données.”

Sen a levé «plusieurs millions de dollars» auprès de près de 40 investisseurs privés, a déclaré Black. Les premières caméras satellites montées par satellite de l’entreprise génèrent également des revenus, at-il ajouté.

Pour NanoAvionics, le contrat Sen est une approbation importante des nanosatellites et de leurs capacités croissantes, a déclaré

Vytenis Buzas, co-fondateur et PDG de NanoAvionics.

NanoAvionics fabrique des cubesats de six, 12 et 16 unités. Les plus gros nanosatellites sont les «produits les plus recherchés de la société et les principaux chevaux de bataille pour permettre des missions satellitaires innovantes» en orbite terrestre basse, a déclaré Buzas dans un communiqué.