Seraphim Capital et Noosphere Ventures investissent dans D-Orbit

SAN FRANCISCO – Seraphim Capital et Noosphere Ventures ont annoncé des investissements dans la société spatiale italienne D-Orbit.

Jonathan Firth, directeur des opérations de D-Orbit, a refusé de dire combien d'argent D-Orbit a collecté, mais a déclaré que le financement aidera la société à développer ses activités de transport spatial et de logistique.

D-orbite cherche à aider les clients dans «la conception de la mission, l'accès à l'espace, le déploiement précis des actifs, l'utilisation des actifs pour capturer les données et le déclassement en fin de vie», a déclaré Firth SpaceNews.

D-Orbit prévoit de réaliser une démonstration de son service de covoiturage InOrbit Now (ION) en mars 2020, lorsque son transporteur ION cubesat devrait être lancé sur une fusée Arianespace Vega.

Avec le dernier afflux de capitaux annoncé le 16 décembre, D-Orbit prévoit de remplir son manifeste de lancement pour 2021 et 2022 et de poursuivre les travaux sur une version améliorée de l'ION avec propulsion. Le premier vol sur l'ION amélioré est prévu pour fin 2020.

De plus, D-Orbit a récemment dévoilé Aurora, une suite logicielle basée sur le cloud pour les petites constellations de satellites. Le nouvel investissement aidera D-Orbit à «amener Aurora à la prochaine étape de développement et à être plus actif dans la sécurisation des clients», a déclaré Firth.

D-Orbit emploie 60 personnes à Côme, en Italie, au siège et dans les filiales de Lisbonne, Londres et Washington. L'année prochaine, l'entreprise devrait embaucher 30 employés supplémentaires, a déclaré Firth.

«Nos nouveaux partenaires financiers nous aideront à renforcer notre position sur le marché, y compris aux États-Unis, et soutiendront notre mission de définir une nouvelle norme de logistique spatiale durable», a déclaré Luca Rossettini, PDG de D-Orbit, dans un communiqué.

Le dernier cycle de financement a été dirigé par Seraphim Capital, basée à Londres. Participaient: Noosphere Ventures, premier investisseur américain de D-Orbit; Les fonds de capital-risque italiens Invitalia Ventures et Indaco SGR; ainsi qu'Elysia Capital et Nova Capital, toutes deux basées à Londres.

«Chez Seraphim, nous recherchons des entreprises qui sont des catalyseurs et des plates-formes clés sur lesquels les industries peuvent bâtir pour l'avenir», a déclaré James Bruegger, associé directeur de Seraphim, dans un communiqué. «D-Orbit a le potentiel d'être le principal fournisseur de transport dans l'espace et la vision de fournir des services pour un environnement spatial durable.»

Max Polyakov, associé directeur de Noosphere Ventures, a déclaré dans un communiqué: «Nous essayons de créer un écosystème unique d'entreprises et de projets spatiaux qui apporteront des changements révolutionnaires à l'ensemble de l'industrie spatiale. Nous pensons que l'approche de D-Orbit perturbera le marché de son segment, tandis que nos autres sociétés feront de même dans leurs créneaux spécifiques. »

Les clients de D-Orbit incluent Astrocast, une startup suisse de l'Internet des objets. D-Orbit organise le lancement et le déploiement de dix cubesats Astrocast en 2022 sur un Arianespace Vega ou Vega C de Kourou, en Guyane française. D-Orbit se prépare également à envoyer dix cubesats Astrocast en orbite en 2020 sur une fusée Vega.