Série télévisée Fallout sur Amazon Prime, des créateurs de Westworld

Jonathan Nolan et Lisa Joy, créateurs du hit Westworld de HBO, ont annoncé leur collaboration avec Amazon Prime pour créer une série télévisée autour de la franchise de jeux vidéo Fallout. Selon Nolan et Joy, ils ont l’intention de créer un spectacle qui met en valeur « [T]La dureté de la friche s’oppose à l’idée utopique de la génération précédente d’un monde meilleur grâce à l’énergie nucléaire. »

Du côté positif, Westworld a accumulé de nombreux prix et acclamations. À la baisse, il y a la question déprimante de savoir si Bethesda comprend ce que les plus grands fans de Fallout ont aimé de la série en premier lieu, et cette citation ne me remplit pas exactement d’espoir.

Oui, la citation ci-dessus décrit Fallout, mais uniquement dans ses aspects les plus superficiels. Les deux premiers jeux de la série s’appuyaient sur un rétro-futurisme inspiré des années 50, mais ils l’ont principalement utilisé pour l’habillage de fenêtres. Les jeux ultérieurs ont souligné cet aspect de la culture Fallout beaucoup plus, au point que FO1 et FO2 ont l’impression de se dérouler dans des univers très différents par rapport à FO3, FNV et FO4.

Fallout, en tant que série, traite de la nature immuable des conflits humains, résumée de façon mémorable comme suit: «Guerre. La guerre ne change jamais. » Si vous passez quelque temps que ce soit à fouiller dans les backstories des jeux via des terminaux et des holotapes, il devient rapidement clair que le monde d’avant-guerre de Fallout n’était pas un paradis. Les guerres de ressources déchiraient la planète et les normes de sécurité des consommateurs étaient si laxistes, Nuka-Cola (alias Coke) introduit délibérément une boisson gazeuse contenant suffisamment de strontium-90 pour faire briller l’urine. Pour la saveur.

En 2077, les États-Unis ont pris le contrôle du Mexique et du Canada et ont supprimé la protection des parcs nationaux du Grand Canyon pour l’extraction de l’uranium. Les réserves mondiales de pétrole récupérables étaient presque épuisées. Les guerres des ressources ont dévasté tous les continents. Les véhicules nucléaires si emblématiques de Fallout? Ils n’ont été produits qu’en 2070, et seulement en nombre limité. Ce brillant avenir nucléaire avait encore du mal à émerger en alt-2077.

On s’en fout?

Les émissions de télévision modifient constamment le matériel source, alors qu’importe si TV Fallout réécrit l’histoire d’avant-guerre?

C’est important car cela change le message fondamental des histoires elles-mêmes. Chaque jeu Fallout montre clairement, à sa manière, que le poli brillant et brillant de l’Ancien Monde avait une profondeur d’un millimètre, avec rien d’autre que de la pourriture en dessous. Le grand système de voûtes souterraines, censé être destiné à sauver l’humanité, sont en fait des chambres d’expérimentation médicale à long terme construites en coopération avec le gouvernement américain. Les élites du monde ont un plan pour se sauver et espèrent avec confiance gouverner ce qui reste des États-Unis. Le jingoisme absurde est à l’ordre du jour.

«L’idée utopique d’un monde meilleur grâce à l’énergie nucléaire» n’est pas le but de Fallout. Même dans les endroits où ce monde existait, il n’existait que pour quelques privilégiés. Les jeux Fallout permettent souvent au joueur de répéter les actions de son ancêtre – prouvant ainsi la thèse centrale et les premiers mots littéraux du premier jeu – ou de rechercher un chemin différent et potentiellement meilleur.

Le techno-optimisme rétro-futuriste fait partie de Fallout, oui, mais ce n’est pas vraiment une partie très positive, et ce n’est pas ce que Fallout utilise pour équilibrer la dureté et la brutalité de la friche. Dans Fallout, c’est le joueur lui-même qui illustre le meilleur ou le pire de ce que la friche a à offrir. Enregistrez-vous Megaton ou détruisez-le? Détournez-vous la puissance de la baie HELIOS One en une arme dévastatrice ou l’utilisez-vous pour fournir de l’énergie aux habitants de New Vegas? Êtes-vous Bear, Bull ou quelque chose de complètement différent? Je serais peut-être un peu moins alarmé si j’avais l’impression que Bethesda avait une idée de ce qui rend Fallout génial en premier lieu. Je tiens à reconnaître que la mise à jour des Wastelanders est largement considérée comme améliorant un peu le jeu, mais FO76 était un jeu terrible au lancement et Fallout 4, à mon avis, était un RPG horrible. Je ne pense vraiment pas que Bethesda ait égalé la qualité de FO3, encore moins FNV, et je ne suis pas optimiste, ils feront mieux les choses ici.

Et c’est profondément malheureux. À leur meilleur, les jeux Fallout ont offert une réflexion réfléchie sur les folies de l’humanité. Le kitsch des années 50 n’est pas la question. C’est l’habillage de fenêtre destiné à rendre le point plus facile à voir, en juxtaposant les horreurs de la guerre nucléaire avec le pastiche de style années 50 de la famille américaine soi-disant parfaite. Le joueur est invité à travailler pour rendre le monde meilleur, s’ils le souhaitent – mais non sans se rappeler que le Vieux Monde était un désastre éthique et moral, et l’après-guerre n’est pas beaucoup mieux. Parce que la guerre?

La guerre ne change jamais.

Quant à l’émission de télévision, Nolan et Joy sont en pré-production sur la série thriller The Peripheral, basée sur le roman de William Gibson. Vraisemblablement, nous verrons Fallout quelque temps après.

