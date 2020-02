SES et Eutelsat font leurs propres cas pour plus d’argent en bande C

WASHINGTON – SES fait maintenant valoir qu’il mérite autant d’argent qu’Intelsat pour effacer le spectre des satellites en bande C pour les réseaux cellulaires 5G, après l’effort solo d’Intelsat la semaine dernière pour augmenter sa part du fonds de 9,7 milliards de dollars de la FCC.

Pendant ce temps, Eutelsat, un ancien partenaire d’Intelsat, SES et Telesat dans la désormais fracturée Alliance C-Band, cherche environ 1 milliard de dollars de plus pour lui-même.

La FCC devrait voter le 28 février sur un plan qui comprend 9,7 milliards de dollars pour accélérer le nettoyage du spectre d’ici septembre 2023 au lieu de 2025 et qui couvre les nouveaux satellites et autres infrastructures nécessaires pour continuer les services avec moins de spectre. Le montant total pour les deux est d’environ 14,9 milliards de dollars, bien que le décompte final pourrait être plus élevé. La FCC a averti que son prix de 3,3 à 5,2 milliards de dollars pour les infrastructures de remplacement n’est qu’une estimation.

Le plan de la FCC, dévoilé le 7 février, prévoit de donner la plus grande part des paiements de compensation accélérée à Intelsat. Sa part de 50% pourrait valoir jusqu’à 4,85 milliards de dollars, si le spectre est effacé avant la date butoir 2023 de la FCC.

SES serait éligible pour une part de 41%, ou jusqu’à 4 milliards de dollars, les petits acteurs Eutelsat, Telesat et Embratel Star One se partageant une part de 9%.

Intelsat a cassé les rangs la semaine dernière avec l’Alliance C-Band qu’elle a aidé à créer, déclarant à la FCC le 19 février qu’elle mérite 60 à 67% des 9,7 milliards de dollars de paiements de compensation accélérés proposés, car elle doit compenser la plus grande part de C-Amérique du Nord. spectre de bande pour faire place à la 5G.

Intelsat, en plaidant pour plus d’argent, a dit à la FCC de traiter l’Alliance C-Band comme disparue.

SES, qui a publiquement réprimandé les deux actions, a déclaré à la FCC dans une lettre publiée fin 20 février qu’Intelsat “n’a pas le droit de dissoudre unilatéralement le [C-Band Alliance]. ” SES a ajouté que la FCC ne devrait pas «accepter les paiements proposés par SES afin d’apaiser les entreprises mécontentes et en difficulté financière».

“SES rejette l’affirmation d’Intelsat selon laquelle” il n’y aura pas d’Alliance C-Band à l’avenir “”, a écrit la société.

SES a néanmoins lancé sa propre campagne pour plus d’argent, arguant que «des faits incontestés montrent de manière concluante qu’Intelsat et SES méritent des parts égales de tous les paiements de réinstallation accélérés».

Les deux opérateurs de satellites devront installer un nombre à peu près égal de nouvelles antennes paraboliques en bande C et de filtres de signal pour les clients affectés par la perte de spectre, a déclaré SES. Selon SES, les deux sociétés devront également mettre hors service six sites de passerelle de commande et de contrôle.

Si la métrique de la FCC est la contribution que chaque opérateur de satellite doit apporter pour effacer le spectre, «alors SES a droit à plus que le montant indiqué dans le projet de rapport et d’ordonnance», a déclaré la société.

Dans la lettre, SES a réitéré son intention de faire en sorte qu’Intelsat respecte les engagements pris dans le cadre de l’Alliance C-Band, mais a déclaré que si cela s’avérait impossible, chaque entreprise aurait besoin de plus de satellites que prévu pour remplacer le spectre perdu pendant le transfert.

Les membres de l’Alliance C-Band avaient convenu de travailler ensemble pour dégager le spectre en consolidant les nouvelles commandes de satellites et en partageant les téléports. Huit à dix satellites couvriraient tous les besoins des membres de l’Alliance C-Band. Sans cet accord, SES aura besoin de six nouveaux satellites à lui seul, et d’Intelsat de six à sept satellites, selon SES. Aucune mention des besoins de Télésat en matière de satellites n’était incluse dans la lettre. Télésat est restée silencieuse alors que ses deux grands partenaires se disputent.

Eutelsat côtoie Intelsat, principalement

L’opérateur de flotte Eutelsat, qui a aidé à former l’Alliance C-Band avec Intelsat, SES et Telesat en 2018, mais a quitté le groupe un an plus tard après être en désaccord avec ses membres, s’est aligné sur Intelsat dans une lettre publiée le 21 février.

Eutelsat a déclaré que la FCC devrait allouer 62,6%, soit 6,07 milliards de dollars, de ses propositions de compensation accélérée à Intelsat. Le raisonnement d’Eutelsat est que Intelsat a une flotte de bande C plus jeune et plus grande que SES, et mérite donc plus de paiements incitatifs.

Selon cette même logique, Eutelsat fait valoir qu’elle mérite également un montant plus élevé – 15,2%, ou 1,47 milliard de dollars – plus du triple de ce qui est alloué dans la proposition de la FCC.

Pour fournir à Intelsat davantage de paiements, la FCC devrait réduire la part de SES à 22,1% (2,15 milliards de dollars), la part de Télésat à 0,12% (11,2 millions de dollars) et la part de Star One à 0,03% (2,7 millions de dollars), a déclaré Eutelsat.

Eutelsat a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le poids qu’Intelsat accorde au nombre de paraboles en bande C qu’il doit modifier, déplacer ou remplacer, et aux revenus de l’opérateur en bande C, mais qu’il est néanmoins parvenu à une conclusion similaire en ce qui concerne le montant que Intelsat devrait recevoir.