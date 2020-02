Seul opérateur régional Star One inclus dans le plan de compensation de la bande C de la FCC

WASHINGTON – Seul un des quatre opérateurs régionaux de satellites autorisés à fournir des services en bande C aux États-Unis, Embratel Star One du Brésil, sera admissible à recevoir des paiements dans le cadre d’un plan de compensation du spectre établi par la Federal Communications Commission.

Le président de la FCC, Ajit Pai, a déclaré le 6 février que la commission autoriserait jusqu’à 9,7 milliards de dollars en paiements incitatifs aux opérateurs de satellites qui pourraient aider à éliminer 280 mégahertz du spectre en bande C pour les réseaux cellulaires 5G plus rapidement que la commission ne le pourrait elle-même.

Dans un «Report and Order» de 185 pages publié le 7 février, la FCC a déclaré que huit opérateurs de satellites sont autorisés à fournir des services de communications en bande C aux États-Unis, mais seulement cinq – Intelsat, SES, Telesat, Eutelsat et Star One – a prouvé qu’ils ont des clients utilisant leurs satellites pour le service aux États-Unis.

“Nous ne nous attendons pas à ce que d’autres opérateurs de stations spatiales en place aient à engager des frais de relocalisation, et donc nous ne nous attendons pas à ce qu’ils soient éligibles aux paiements de relocalisation”, a déclaré la FCC.

Les trois autres – ABS basé aux Bermudes, l’opérateur argentin ARSAT et l’opérateur espagnol Hispasat – ont été rejetés en raison de leur incapacité à prouver qu’ils avaient des clients utilisant leur couverture américaine en bande C.

Star One a informé la FCC qu’elle a un client de diffusion utilisant Star One C1, un satellite qui couvre principalement le Brésil mais atteint toute la Floride et certaines parties des États adjacents.

Star One, ABS et Hispasat se sont regroupés fin 2018 pour faire pression sur la FCC contre une focalisation uniquement sur les «quatre grands» opérateurs Intelsat, SES, Eutelsat et Telesat. Les opérateurs régionaux ont tous une couverture aux États-Unis en bande C et ont fait valoir qu’ils devraient être compensés pour toute perte de spectre.

ARSAT, qui exploite deux satellites principalement axés sur l’Amérique latine, n’a pas répondu à une date limite FCC de mai 2019 pour montrer qu’il avait des clients en bande C inscrits auprès de la commission.

Alors que Star One est éligible aux paiements de compensation de spectre, la société a le plus petit montant à gagner. La société peut gagner jusqu’à 13,7 millions de dollars – 3,4 millions de dollars pour effacer 100 mégahertz du spectre en bande C qu’elle utilise d’ici le 30 septembre 2021, et 10,3 millions de dollars supplémentaires pour effacer 280 mégahertz cumulatifs d’ici le 30 septembre 2023.

Intelsat, en revanche, a le plus à gagner: 4,85 milliards de dollars, dont 1,2 milliard pour les 100 premiers mégahertz et 3,65 milliards pour les 280 mégahertz.

La FCC se prépare à autoriser jusqu’à 9,7 milliards de dollars en paiements de compensation en bande C si les opérateurs de satellites peuvent aider à accélérer le processus. Crédits: SpaceNews

La FCC estime que sans accélération des paiements de compensation, il pourrait falloir attendre 2025 pour reconditionner les utilisateurs actuels de la bande C dans les 200 mégahertz restants du spectre laissé aux opérateurs de satellites.

La FCC prévoit également de s’assurer que les coûts de transition des opérateurs de satellites sont couverts, y compris les nouveaux satellites, les filtres de signaux et la technologie de compression, afin que les opérateurs puissent continuer à desservir avec moins de spectre. La commission estime que ces coûts de compensation de référence se situeront entre 3,3 et 5,2 milliards de dollars, selon son rapport et ordonnance.

Les opérateurs de satellites exclus des paiements incitatifs pourraient recevoir une compensation pour «des frais de relocalisation raisonnables s’ils démontraient que ces coûts étaient vraiment nécessaires», a indiqué la FCC. Ces coûts devraient être «le résultat direct de la transition des services existants en bande C fournis à une ou plusieurs stations terriennes titulaires aux États-Unis contigus».

La FCC a déclaré que les soumissionnaires du réseau 5G seront responsables de fournir au collectif 9,7 milliards de dollars en paiements de compensation accélérés ainsi qu’en milliards de coûts de compensation de base.

La commission a averti que ses estimations de 3,3 à 5,2 milliards de dollars des coûts de compensation de référence ne sont que des «estimations».

«Nous indiquons clairement que les titulaires de licence de superposition seront responsables de tous les coûts autorisés de relocalisation – même dans la mesure où ces coûts dépassent la fourchette de coûts estimée», a déclaré la FCC.

L’Alliance C-Band, composée d’Intelsat, SES et Telesat, estime que ces frais de compensation s’élèveront à 3,3 milliards de dollars. Eutelsat, qui s’est séparé de l’Alliance C-Band l’année dernière, prévoit un coût légèrement plus élevé de 3,5 milliards de dollars.

L’Alliance C-Band estime que la vente aux enchères générera 43 et 77 milliards de dollars.