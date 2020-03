Shadow veut éliminer l’exigence de PC pour les jeux VR haut de gamme

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Jouer à des jeux VR de bureau haut de gamme nécessite actuellement du matériel PC sérieux, mais cela ne sera peut-être pas le cas pendant plus longtemps. Le service de jeux en nuage Shadow a annoncé un «programme d’exploration VR», qui, selon nous, est une façon élégante de dire «bêta». Le mois prochain, Shadow vous permettra de diffuser des jeux VR depuis un serveur directement vers un casque VR, vous libérant de votre PC de jeu.

Bien qu’il existe de nombreuses expériences VR qui fonctionnent sur des appareils comme l’Oculus Quest sans PC, elles sont loin d’être aussi impressionnantes visuellement que ce que vous pouvez obtenir sur un PC avec une carte vidéo puissante. Cependant, la VR autonome est une expérience beaucoup plus immersive car vous pouvez vous déplacer librement sans vous soucier de trébucher sur un câble. Shadow gère déjà une plate-forme de streaming de jeux standard, et l’ajout de VR au mixage pourrait faciliter la jouissance de la meilleure réalité virtuelle.

Shadow commencera à accepter les candidatures le 13 mars et une deuxième série de candidatures commencera le 24 mars. Le test lui-même commencera le 1er avril, mais vous devrez répondre à plusieurs critères importants pour avoir une chance d’entrer. Premièrement, vous aurez besoin d’une Oculus Quest, qui est le seul appareil qui fonctionnera au début. Vous aurez également besoin d’une connexion Internet avec au moins 100 Mbps vers le bas et 20 Mbps vers le haut. Votre connexion aux serveurs de Shadow doit être de 15 ms ou moins, et vous devrez utiliser un routeur à 5 GHz à la maison.

Comme les autres services de streaming de jeux, tous les gros efforts se passent dans le cloud. Votre casque recevra simplement un flux vidéo haute résolution du gameplay et vos entrées de contrôle seront retransmises sur le serveur. La latence est parfois un problème avec les jeux traditionnels diffusés depuis le cloud, mais les joueurs seront particulièrement sensibles aux décalages en VR. C’est probablement pourquoi vous avez besoin d’un ping aussi faible pour être pris en compte pour le test bêta.

Shadow ne vend pas de jeux comme Stadia, et il n’est pas aussi étroitement intégré aux plateformes de distribution de jeux que GeForce Now. Lorsque vous vous abonnez à Shadow, vous obtenez une instance de Windows 10 dans le cloud. Vous pouvez installer n’importe quel jeu que vous possédez à partir de services tels que Steam, Uplay, Epic, etc. Les plans commencent à 12 $ par mois (s’ils sont payés annuellement), ce qui vous offre une expérience équivalente à GeForce 1080 avec 256 Go de stockage. Shadow n’a pas dit s’il prévoyait des frais supplémentaires pour jouer à des jeux VR.

Maintenant lis: