Si vous voulez rester anonyme sur le Web, voici 10 excellentes options VPN

La protection VPN n’est plus un luxe… c’est une nécessité. Mais alors que de nombreux fournisseurs n’offrent toujours qu’une couverture allant jusqu’à trois ou… halètement!… Un seul de vos appareils, des familles plus nombreuses, un groupe de colocataires ou de petites entreprises en croissance sont probablement à la recherche d’une protection un peu plus étendue. Dépassez votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur portable et bien … trois ne vont pas le couper.

Par conséquent, consultez 10 offres actuelles sur les services VPN qui permettent une sécurité des appareils connectés de 5, 10 ou plus, le tout avec des remises saines en ce moment sur leur prix régulier.

C’est COMBIEN?

Une protection VPN à vie pour moins de 20 $ est suffisamment révélatrice, mais le facteur est que vous avez une couverture pour jusqu’à cinq appareils avec SlickVPN (abonnement à vie, 19,99 $) et FastestVPN (abonnement à vie, 19,99 $) et c’est juste dans la timonerie pour le client de budget. Le cryptage HYDRA de SlickVPN offre la connexion en ligne la plus sécurisée possible; et comme son nom l’indique, FastestVPN est l’un des fournisseurs de VPN les plus rapides du bloc.

Cinq appareils couvrent beaucoup de terrain.

Pour le technophile ou le couple modestement obsédé par la technologie, cinq appareils seront probablement plus que suffisants. Vous pouvez donc également consulter VPN Secure (abonnement à vie, 34,99 $), qui protège également contre les fuites DNS, les commutateurs d’arrêt et plus encore; ou KeepSolid (abonnement à vie, 39 $), avec plus de 10 millions de clients dans le monde entier chantant leurs louanges.

Juste un de plus…

Donc, cinq appareils couverts est génial, mais si vous le divisez avec un partenaire, qui obtient trois appareils protégés et qui en souffre avec seulement deux? Avec BulletVPN (abonnement à vie, 39 $) et Nord VPN (abonnement de 2 ans, 95,99 $), vous obtiendrez des connexions VPN sur six appareils. BulletVPN offre des capacités de streaming élevées pour les téléspectateurs qui regardent de nombreuses vidéos. Et tandis que Nord VPN coûte un peu plus, c’est un fournisseur hérité éprouvé qui double les protocoles de chiffrement et le réseau de plus de 3 500 emplacements de serveurs parlent d’eux-mêmes.

dix? Brillant!

La protection d’un maximum de 10 appareils devrait couvrir un petit bureau entier et Ivacy (abonnement à vie, 59,99 $); et VPN by VeePN (abonnement à vie, 29,99 $) sont plus que à la hauteur. Ivacy est livré avec un partage de fichiers P2P rapide et ininterrompu et un cryptage 256 bits. Pendant ce temps, VPN by VeePN propose une baisse de prix supplémentaire de 30 $ en plus de son prix déjà bas, ce qui en fait un choix super rentable pour la protection des petits groupes.

Qui sait? Être prêt.

Cinq appareils sont parfaits. Dix, c’est encore mieux, mais soyons réels… il est difficile de savoir exactement combien d’appareils votre VPN peut avoir besoin de protéger un jour. Et si c’est vous, regardez attentivement une paire de fournisseurs de VPN qui n’imposent aucune limite au nombre d’appareils pris en charge dans le cadre de votre plan. Surfshark (abonnement à vie, 69 $) arbore une fonctionnalité CleanWeb qui bloque les publicités, les trackers et les logiciels malveillants pendant que vous naviguez; et Tiger VPN (3 ans, 69,99 $) bénéficie d’un cryptage de niveau militaire et d’une protection de la vie privée pour tous, et nous voulons dire TOUS, de vos appareils et gadgets.

