Sigmatech remporte un contrat avec l’Air Force pour soutenir le bureau d’acquisition et d’intégration d’espace

Sigmatech fournira «une architecture et un support d’intégration pour les systèmes et programmes spatiaux de l’Air Force».

WASHINGTON – Sigmatech, une société de services professionnels dont le siège est à Huntsville, en Alabama, a remporté un contrat de 74 millions de dollars sur cinq ans pour fournir du personnel de soutien expert au bureau du secrétaire adjoint de l’Air Force pour l’acquisition et l’intégration d’espace, a annoncé la société en février. 12.

Le bureau d’environ 70 personnes est dirigé par Shawn Barnes, qui est le principal conseiller spatial de la secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, et aide également à coordonner le standup de l’US Space Force.

Plus de la moitié du personnel sont des contractants travaillant dans le cadre d’un contrat SETA, abréviation de Systems, Engineering et Technical Assistance. Le contrat des cinq dernières années était détenu par LinQuest.

Sigmatech a déclaré qu’il fournirait «un soutien à l’architecture et à l’intégration des systèmes et programmes spatiaux de l’Air Force, y compris un soutien au chef des opérations spatiales de l’US Space Force».

La société a été fondée en 1986 en tant qu’entrepreneur en ingénierie des systèmes et assistance technique au Centre de recherche, de développement et d’ingénierie de l’aviation et des missiles de l’armée américaine à Redstone Arsenal, en Alabama.

Pour sélectionner un entrepreneur pour le bureau d’acquisition et d’intégration d’espace, l’Air Force a utilisé un véhicule de passation de marchés de l’Administration des services généraux appelé OASIS (One Acquisition Solution for Integrated Services) sur lequel le Pentagone et d’autres agences comptent pour des services de soutien professionnels.

Selon une source de l’industrie, le contrat de soutien à l’acquisition et à l’intégration d’espace est quelque peu unique car il nécessite une expertise approfondie non seulement dans les technologies et programmes spatiaux, mais également une connaissance du fonctionnement de la bureaucratie du Pentagone. Le bureau est considéré comme une «confiance du cerveau pour l’espace» au Pentagone, a déclaré la source.