Siri pour les voitures autonomes: génie ou brevetage de l’évidence?

Vous saviez qu’Apple n’allait pas rester à l’écart des entreprises automobiles. Leur dernier plan n’est pas de construire une voiture complète – il faut des compétences qu’Apple n’a pas encore en interne – mais d’être le concierge et le cerveau d’une voiture autonome. En d’autres termes, Siri for Everything dans une voiture autonome ou semi-autonome, et pas seulement Siri / CarPlay pour la musique et la navigation que nous avons aujourd’hui.

Les détails se trouvent dans la demande de brevet US20200026288 d’Apple, «Guidage des véhicules autonomes dans les environs de destination à l’aide de signaux d’intention», qui a été rendue publique jeudi. En d’autres termes, vous dites à Siri ce que vous voulez faire en général – trouver un barbecue ou l’entrée du centre commercial le plus proche de l’aire de restauration – et Siri déterminerait quoi faire et où se garer.

Certains des algorithmes d’inférence basés sur un va-et-vient avec le (non) pilote, ainsi que des gestes tenant et pointant le téléphone, semblent assez intelligents. Mais nous doutons qu’Apple va verrouiller tous les droits sur un smartphone qui écoute les passagers, pose une question de suivi, obtient des conseils plus raffinés, puis indique à la voiture où aller, ou explique comment choisir la meilleure fusion asiatique restaurant à 90 minutes de route.

«Un défi non trivial»

La demande de brevet d’Apple a été déposée à l’origine le 2 août 2019 et descellée cette semaine. Globalement, Apple veut un brevet pour diriger des véhicules autonomes en utilisant une combinaison de commandes vocales, de gestes (avec vos mains, la direction de votre visage ou de vos yeux, ou de basculer / pointer le téléphone) et de gestes tactiles. Apple dit de son application:

Cette divulgation [patent application] concerne généralement les systèmes et algorithmes d’utilisation de divers types de signaux d’occupants pour contrôler le mouvement des véhicules autonomes ou partiellement autonomes. «

… Compte tenu de la multiplicité des choix qui sont généralement disponibles en ce qui concerne les trajectoires des véhicules dans des environnements réels, les commentaires ou les conseils des occupants concernant la sélection des trajectoires des véhicules (sans nécessiter de direction, de freinage, d’accélération et autres), peuvent être extrêmement précieux pour les composants de commande de mouvement de ces véhicules. Cependant, fournir des interfaces pour de tels conseils qui sont intuitives et faciles à utiliser, en particulier dans des environnements tels que les parkings pour lesquels des données cartographiques détaillées et / ou précises peuvent ne pas être disponibles, peut présenter un défi non trivial.

La figure ci-dessus est un organigramme, dit Apple, illustrant les aspects de la façon dont la voiture, le téléphone et le passager peuvent interagir via des «signaux d’intention». Vous savez où vous voulez aller en général («le centre commercial») mais vous ne savez pas exactement quelles places de parking sont disponibles. (Hashtag que l’on #firstworldproblem.) Apple et Siri vont résoudre ce problème.

Le «gestionnaire de navigation» commence par des idées générales telles que vous pourriez vouloir vous garer près de l’entrée principale du centre commercial. C’est là que le passager et le téléphone interagissent pour trouver ce que vous avez vraiment l’intention de faire, c’est-à-dire le magasin ou la section d’un magasin que vous souhaitez visiter.

Parc le plus proche de la classe Zumba

Une autre partie de l’application montre comment le conducteur et la voiture interagiraient. Lorsque vous êtes près de l’endroit idéal pour vous garer, mais qu’il y a en fait, disons, deux espaces disponibles, Siri peut demander lequel, et le conducteur / passager peut répondre d’un geste du téléphone en direction de l’endroit préféré et du téléphone connaît la direction grâce à sa boussole et son accéléromètre. Ou une caméra dans la voiture qui suit les mouvements oculaires du conducteur ou du passager principal, voit où la main du conducteur pointe, ou même la direction que prennent les yeux.

Certains des exemples semblent destinés aux Californiens qui ne veulent pas garer la Tesla à 150 pieds de l’entrée du centre commercial quand il y a de l’IA là-bas qui pourrait vous trouver l’espace de stationnement gratuit à seulement 130 pieds. C’est important: cela vous évite des étapes inutiles en route vers le cours de Zumba.

Il y a les concepts habituels de «trouve-moi du café», ou comment se garer près de la jardinerie de Lowes (chercher des bouquets d’arbustes et de petits arbres est un algorithme que j’ai utilisé personnellement). Vous pourriez également être préoccupé par la puissance d’Apple pour diriger vos achats. Nous n’avons rien vu dans la demande de brevet d’Apple qui vous permettrait de brancher votre propre moteur de recommandation et votre ensemble de préférences; votre définition de «mexicain haut de gamme» en Californie pourrait ne pas être El Torito même si c’est là que Apple veut que vous alliez. (Un problème qui s’applique à toutes les voitures qui recommandent des services.)

D’un autre côté, si vous prévoyez d’avoir le parking parallèle dans une zone urbaine, vous préférerez peut-être être du côté de la rue où vous devez traverser (en tant que piéton) contre la circulation intense, ou il pleut et vous voulez le tiret le plus rapide dans la boutique. En supposant qu’il y ait même un espace de stationnement gratuit en ville, sans parler de deux sur le même bloc.

D’autres résolvent-ils maintenant les problèmes d’Apple?

J’ai écrit dans le passé que lorsque vous vous rendez au stade M&T Bank pour voir les Baltimore Ravens jouer à The Bank (comme le stade s’appelle), vous voulez vraiment des directions vers E Lot si c’est le plus proche de votre siège, ou vous souhaitez que Siri négocie le meilleur prix pour un parking à moins de 10 minutes à pied, et assurez-vous que cela inclut des lots privés non contrôlés par le stade, et vous voulez vous assurer que Siri vous obtient le meilleur prix, pas seulement la collecte d’un spiff pour Apple.

Apple suppose que nombre de ces informations détaillées sont inconnues. Mais certainement, le parking du centre commercial et ses lignes de stationnement ont été cartographiés, même s’ils ne sont pas encore sur Google Maps (sans parler d’Apple Maps). Des drones ou des caméras regardant vers le bas depuis les bâtiments du centre commercial pourraient dire quelles places de stationnement exactes sont gratuites aujourd’hui lorsque vous arrivez. Lorsque les voitures ont une télématique 5G, tout cela sera déjà dans l’unité principale, précis à la minute près.

Dans l’ensemble, Apple a beaucoup de bonnes idées dans sa demande de brevet. Il reste à voir qui pourrait contester la demande au motif que certains des concepts d’Apple sont réfléchis mais évidents ou déjà utilisés, généralement, sous des termes différents. Qui, en tant que passager, n’a pas indiqué une place de stationnement ouverte tout en tenant le téléphone dans votre main et l’a utilisé dans le cadre de votre geste? Les caméras embarquées suivent déjà la position du conducteur sur le siège, ainsi que les gestes de la main (BMW le fait maintenant), et beaucoup suivent la position de la tête du conducteur et même la direction des yeux pour mesurer la distraction et l’éveil.

Ce projet pourrait être le repli d’Apple pour construire sa propre voiture. (Cela et Apple CarPlay, qui connaît un succès retentissant.) De 2014 à 2019, grosso modo, le projet Titan d’Apple était un projet de véhicule électrifié autonome au sol. Apple a découvert que la construction d’une voiture est extrêmement complexe, il y a des obstacles réglementaires à surmonter beaucoup plus difficiles que pour les téléphones ou les PC, et vous ne pouvez pas construire une usine automobile de classe mondiale dans quelques années. Apple a également découvert que tout le monde ne voulait pas diriger une usine sous contrat pour Apple, y compris BMW et Daimler, et s’il y avait eu un accord, le tribunal du divorce aurait suivi de près. Trop d’ego et tout le monde voudrait avoir le dernier mot.

