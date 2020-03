Site radar de surveillance de la clôture spatiale déclaré opérationnel

La clôture spatiale de 1,5 milliard de dollars peut suivre de minuscules objets en orbite terrestre basse aussi petits qu’un marbre.

WASHINGTON – Le site radar de surveillance spatiale connu sous le nom de Space Fence est prêt à être utilisé après cinq ans de construction, a annoncé la Force spatiale américaine le 27 mars.

La clôture spatiale de 1,5 milliard de dollars – située sur l’île Kwajalein dans la République des Îles Marshall – est un système radar au sol qui suit les satellites et les débris spatiaux principalement en orbite terrestre basse. Lockheed Martin a été sélectionné comme maître d’œuvre en 2014.

La clôture spatiale peut suivre de minuscules objets aussi petits qu’un marbre. Il fournit également une capacité de recherche d’objets sur des orbites supérieures. Les données de la clôture spatiale alimenteront le réseau de surveillance spatiale militaire.

Le Space Surveillance Network suit environ 26 000 objets. L’ajout de la clôture spatiale augmentera considérablement la taille du catalogue au fil du temps, a déclaré la Force spatiale dans un communiqué.

La clôture spatiale est exploitée par le 20e Escadron de contrôle spatial basé à Huntsville, en Alabama. L’escadron fournit des données au 18e Escadron de contrôle spatial situé à la base aérienne de Vandenberg, en Californie, l’unité chargée de maintenir le catalogue d’objets spatiaux.

«Space Fence révolutionne notre façon de voir l’espace en fournissant des données orbitales précises et à jour sur les objets qui menacent les ressources spatiales militaires et commerciales habitées et non habitées», a déclaré le chef des opérations spatiales, le général John Raymond.

Le radar à bande S à semi-conducteur détectera les objets étroitement espacés, les ruptures, les manœuvres, les lancements, les évaluations de conjonction et les propulseurs de fusée épuisés.